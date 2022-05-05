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【中日スタメン】捕手・郡司裕也が「3番・左翼」で今季初スタメン 前日3三振の高橋周平はスタメン外れる

2022年5月5日 13時28分

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郡司裕也

郡司裕也

◇５日　ＤｅＮＡ―中日（横浜スタジアム）
　スターティングメンバーが発表された。中日は打線を大きく組み替えた。郡司裕也捕手が「３番・左翼」で今季初スタメン。プロ入り後初めて外野で出場。代わって、前日３三振だった高橋周平内野手がスタメンを外れた。４日の試合で初回の好機に三振に倒れていた石川昂弥内野手も「６番・三塁」に打順を下げた。また、この日、出場選手登録された三ツ俣大樹内野手が「８番・遊撃」で、昇格即スタメン出場となった。
　先発は福谷浩司投手。前回４月２４日の巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）では３イニング６失点でＫＯされた。雪辱のマウンドで今季２勝目を目指す。
【中日】
１番・右・鵜飼
２番・中・岡林
３番・左・郡司
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・三・石川昂
７番・捕・木下
８番・遊・三ツ俣
９番・投・福谷
【ＤｅＮＡ】
１番・右・楠本
２番・中・神里
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・捕・戸柱
７番・三・倉本
８番・遊・柴田
９番・投・坂本

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