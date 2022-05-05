【中日スタメン】捕手・郡司裕也が「3番・左翼」で今季初スタメン 前日3三振の高橋周平はスタメン外れる
2022年5月5日 13時28分
◇５日 ＤｅＮＡ―中日（横浜スタジアム）
スターティングメンバーが発表された。中日は打線を大きく組み替えた。郡司裕也捕手が「３番・左翼」で今季初スタメン。プロ入り後初めて外野で出場。代わって、前日３三振だった高橋周平内野手がスタメンを外れた。４日の試合で初回の好機に三振に倒れていた石川昂弥内野手も「６番・三塁」に打順を下げた。また、この日、出場選手登録された三ツ俣大樹内野手が「８番・遊撃」で、昇格即スタメン出場となった。
先発は福谷浩司投手。前回４月２４日の巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）では３イニング６失点でＫＯされた。雪辱のマウンドで今季２勝目を目指す。
【中日】
１番・右・鵜飼
２番・中・岡林
３番・左・郡司
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・三・石川昂
７番・捕・木下
８番・遊・三ツ俣
９番・投・福谷
１番・右・鵜飼
２番・中・岡林
３番・左・郡司
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・三・石川昂
７番・捕・木下
８番・遊・三ツ俣
９番・投・福谷
【ＤｅＮＡ】
１番・右・楠本
２番・中・神里
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・捕・戸柱
７番・三・倉本
８番・遊・柴田
９番・投・坂本
１番・右・楠本
２番・中・神里
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・捕・戸柱
７番・三・倉本
８番・遊・柴田
９番・投・坂本
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