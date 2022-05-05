郡司裕也

◇５日 ＤｅＮＡ―中日（横浜スタジアム）

スターティングメンバーが発表された。中日は打線を大きく組み替えた。郡司裕也捕手が「３番・左翼」で今季初スタメン。プロ入り後初めて外野で出場。代わって、前日３三振だった高橋周平内野手がスタメンを外れた。４日の試合で初回の好機に三振に倒れていた石川昂弥内野手も「６番・三塁」に打順を下げた。また、この日、出場選手登録された三ツ俣大樹内野手が「８番・遊撃」で、昇格即スタメン出場となった。

先発は福谷浩司投手。前回４月２４日の巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）では３イニング６失点でＫＯされた。雪辱のマウンドで今季２勝目を目指す。

【中日】

１番・右・鵜飼

２番・中・岡林

３番・左・郡司

４番・一・ビシエド

５番・二・阿部

６番・三・石川昂

７番・捕・木下

８番・遊・三ツ俣

９番・投・福谷

【ＤｅＮＡ】

１番・右・楠本

２番・中・神里

３番・左・佐野

４番・二・牧

５番・一・ソト

６番・捕・戸柱

７番・三・倉本

８番・遊・柴田

９番・投・坂本