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【日本ハム】新庄監督、近藤の代わりに昇格した片岡を即スタメン 開幕から16打数無安打のルーキーを1番に起用

2022年5月5日 12時39分

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新庄監督

新庄監督

◇５日　日本ハム―楽天（札幌ドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、右脇腹痛で登録を抹消された近藤健介外野手に代わって１軍に昇格した３年目の片岡奨人外野手をプロ初スタメンに起用。開幕から１６打数無安打のルーキー水野達稀内野手を１番に、不振の清宮幸太郎内野手を６番に置いた。
　【楽天】
　１番・左・西川
　２番・遊・小深田
　３番・指・浅村
　４番・右・島内
　５番・一・マルモレホス
　６番・三・鈴木
　７番・二・黒川
　８番・中・辰己
　９番・捕・炭谷
　先発投手・岸
　【日本ハム】
　１番・遊・水野
　２番・右・浅間
　３番・中・松本剛
　４番・一・ヌニエス
　５番・三・野村
　６番・指・清宮
　７番・二・アルカンタラ
　８番・捕・宇佐見
　９番・左・片岡
　先発投手・伊藤

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