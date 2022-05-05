【日本ハム】新庄監督、近藤の代わりに昇格した片岡を即スタメン 開幕から16打数無安打のルーキーを1番に起用
2022年5月5日 12時39分
◇５日 日本ハム―楽天（札幌ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、右脇腹痛で登録を抹消された近藤健介外野手に代わって１軍に昇格した３年目の片岡奨人外野手をプロ初スタメンに起用。開幕から１６打数無安打のルーキー水野達稀内野手を１番に、不振の清宮幸太郎内野手を６番に置いた。
【楽天】
１番・左・西川
２番・遊・小深田
３番・指・浅村
４番・右・島内
５番・一・マルモレホス
６番・三・鈴木
７番・二・黒川
８番・中・辰己
９番・捕・炭谷
先発投手・岸
１番・左・西川
２番・遊・小深田
３番・指・浅村
４番・右・島内
５番・一・マルモレホス
６番・三・鈴木
７番・二・黒川
８番・中・辰己
９番・捕・炭谷
先発投手・岸
【日本ハム】
１番・遊・水野
２番・右・浅間
３番・中・松本剛
４番・一・ヌニエス
５番・三・野村
６番・指・清宮
７番・二・アルカンタラ
８番・捕・宇佐見
９番・左・片岡
先発投手・伊藤
１番・遊・水野
２番・右・浅間
３番・中・松本剛
４番・一・ヌニエス
５番・三・野村
６番・指・清宮
７番・二・アルカンタラ
８番・捕・宇佐見
９番・左・片岡
先発投手・伊藤
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