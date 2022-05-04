「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY1の様子 （C）Cygames, Inc.

人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の音楽イベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY1が4日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。ウマ娘たちが、トークとともに初披露の新曲など気合いの入ったパフォーマンスで盛り上げた。

ライブでは＜スペシャルコンテンツ＞として、メジロ家のよもやま話が展開され、土師亜文（メジロライアン役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、大西綺華（メジロブライト役）が「メジロ賛歌」を歌う一幕も。

また、3.5兆人のファンがいる人気ウマドルのスマートファルコン役の大和田仁美が、「全速！前進！ウマドルパワー☆」を熱唱すると、ウマ娘が大好きなアグネスデジタル（CV:、鈴木みのり）は、いつも以上に興奮していた。

終盤は、「Ambitious World」を立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）がキュートに歌い、アンコールでは「走れウマ娘」「うまぴょい伝説」をウマ娘全員で歌った。

1日目の出演者はMachico（トウカイテイオー役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、土師亜文（メジロライアン役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、優木かな（スーパークリーク役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、首藤志奈（ハルウララ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、大西綺華（メジロブライト役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）、明坂聡美（実況役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）。

■セットリスト

M-01. We are DREAMERS!!

ウマ娘

M-02.RUN×RUN！

Machico（トウカイテイオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、

大和田仁美（スマートファルコン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、首藤志奈（ハルウララ役）、前田

佳織里（ナイスネイチャ役）

M-03.ENDLESS DREAM!!

咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、大西綺華

（メジロブライト役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）

M-04.青春が待ってる

橋本ちなみ（ファインモーション役）、土師亜文（メジロライアン役）、大和田仁美（スマートファルコン

役）

M-05.PRESENT MARCH♪

衣川里佳（ナリタブライアン役）、優木かな（スーパークリーク役）、首藤志奈（ハルウララ役）

M-06.Enjoy and Join

徳井青空（テイエムオペラオー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル

役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）

M-07.ユメヲカケル！

Machico（トウカイテイオー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、

田澤茉純（イクノディクタス役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）

M-08.BLOW my GALE

徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、鈴木みのり（アグネスデジタル

役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）

M-09.Never Looking Back

Machico（トウカイテイオー役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、土師亜文（メジロライアン役）、首藤志奈（ハルウララ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）

M-10.本能スピード

大坪由佳（タイキシャトル役）、篠原侑（カレンチャン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）

M-11.Make debut!

鈴木みのり（アグネスデジタル役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、大西綺華（メジロブライト役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）

M-12.逃げ切りっ！Fallin’ Love

大坪由佳（タイキシャトル役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、篠原侑（カレンチャン役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）

＜スペシャルコンテンツ＞メジロ家のよもやま話

土師亜文（メジロライアン役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、大西綺華（メジロブライト役）

鈴木みのり（アグネスデジタル役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）

M-13.GIRLS' LEGEND U

鈴木みのり（アグネスデジタル役）、土師亜文（メジロライアン役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、大西綺華（メジロブライト役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）

M-14.NEXT FRONTIER

衣川里佳（ナリタブライアン役）、優木かな（スーパークリーク役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）

M-15.winning the soul

Machico（トウカイテイオー役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）

M-16. WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

大坪由佳（タイキシャトル役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、優木かな（スーパークリーク役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）

M-17.全速！前進！ウマドルパワー☆

大和田仁美（スマートファルコン役）

M-18.Ring Ring ダイアリー

Machico（トウカイテイオー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、首藤志奈（ハルウララ役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）

M-19.グロウアップ・シャイン！

大坪由佳（タイキシャトル役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、土師亜文（メジロライアン役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、優木かな（スーパークリーク役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、大西綺華（メジロブライト役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）

M-20.Go This Way

徳井青空（テイエムオペラオー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）

M-21.Ambitious World

立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）

M-22.大好きのタカラバコ

ウマ娘

＜ENCORE＞

M-23.走れウマ娘

ウマ娘

M-24.うまぴょい伝説

ウマ娘

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