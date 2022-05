「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY1の様子 (C)Cygames, Inc.

人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の音楽イベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY1が4日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。ウマ娘たちが、トークとともに初披露の新曲など気合いの入ったパフォーマンスで盛り上げた。

ライブでは<スペシャルコンテンツ>として、メジロ家のよもやま話が展開され、土師亜文(メジロライアン役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、大西綺華(メジロブライト役)が「メジロ賛歌」を歌う一幕も。

また、3.5兆人のファンがいる人気ウマドルのスマートファルコン役の大和田仁美が、「全速!前進!ウマドルパワー☆」を熱唱すると、ウマ娘が大好きなアグネスデジタル(CV:、鈴木みのり)は、いつも以上に興奮していた。

終盤は、「Ambitious World」を立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)がキュートに歌い、アンコールでは「走れウマ娘」「うまぴょい伝説」をウマ娘全員で歌った。

1日目の出演者はMachico(トウカイテイオー役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、土師亜文(メジロライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、篠原侑(カレンチャン役)、優木かな(スーパークリーク役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、河井晴菜(ニシノフラワー役)、首藤志奈(ハルウララ役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、大西綺華(メジロブライト役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)、島田愛野(ビターグラッセ役)、白砂沙帆(リトルココン役)、明坂聡美(実況役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)。

■セットリスト

M-01. We are DREAMERS!!

ウマ娘

M-02.RUN×RUN!

Machico(トウカイテイオー役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、

大和田仁美(スマートファルコン役)、河井晴菜(ニシノフラワー役)、首藤志奈(ハルウララ役)、前田

佳織里(ナイスネイチャ役)

M-03.ENDLESS DREAM!!

咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、篠原侑(カレンチャン役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、大西綺華

(メジロブライト役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-04.青春が待ってる

橋本ちなみ(ファインモーション役)、土師亜文(メジロライアン役)、大和田仁美(スマートファルコン

役)

M-05.PRESENT MARCH♪

衣川里佳(ナリタブライアン役)、優木かな(スーパークリーク役)、首藤志奈(ハルウララ役)

M-06.Enjoy and Join

徳井青空(テイエムオペラオー役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、久保田ひかり(メジロドーベル

役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)、島田愛野(ビターグラッセ役)、白砂沙帆(リトルココン役)

M-07.ユメヲカケル!

Machico(トウカイテイオー役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、

田澤茉純(イクノディクタス役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-08.BLOW my GALE

徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、鈴木みのり(アグネスデジタル

役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、島田愛野(ビターグラッセ役)、白砂沙帆(リトルココン役)

M-09.Never Looking Back

Machico(トウカイテイオー役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、土師亜文(メジロライアン役)、首藤志奈(ハルウララ役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)

M-10.本能スピード

大坪由佳(タイキシャトル役)、篠原侑(カレンチャン役)、河井晴菜(ニシノフラワー役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-11.Make debut!

鈴木みのり(アグネスデジタル役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、大西綺華(メジロブライト役)、島田愛野(ビターグラッセ役)、白砂沙帆(リトルココン役)

M-12.逃げ切りっ!Fallin’ Love

大坪由佳(タイキシャトル役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、篠原侑(カレンチャン役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

<スペシャルコンテンツ>メジロ家のよもやま話

土師亜文(メジロライアン役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、大西綺華(メジロブライト役)

鈴木みのり(アグネスデジタル役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、篠原侑(カレンチャン役)、河井晴菜(ニシノフラワー役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-13.GIRLS' LEGEND U

鈴木みのり(アグネスデジタル役)、土師亜文(メジロライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、篠原侑(カレンチャン役)、河井晴菜(ニシノフラワー役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、大西綺華(メジロブライト役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-14.NEXT FRONTIER

衣川里佳(ナリタブライアン役)、優木かな(スーパークリーク役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-15.winning the soul

Machico(トウカイテイオー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-16. WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

大坪由佳(タイキシャトル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、優木かな(スーパークリーク役)、島田愛野(ビターグラッセ役)、白砂沙帆(リトルココン役)

M-17.全速!前進!ウマドルパワー☆

大和田仁美(スマートファルコン役)

M-18.Ring Ring ダイアリー

Machico(トウカイテイオー役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、河井晴菜(ニシノフラワー役)、首藤志奈(ハルウララ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)

M-19.グロウアップ・シャイン!

大坪由佳(タイキシャトル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、土師亜文(メジロライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、優木かな(スーパークリーク役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、大西綺華(メジロブライト役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-20.Go This Way

徳井青空(テイエムオペラオー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-21.Ambitious World

立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-22.大好きのタカラバコ

ウマ娘

<ENCORE>

M-23.走れウマ娘

ウマ娘

M-24.うまぴょい伝説

ウマ娘

関連キーワード アニメ