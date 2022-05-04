『ウマ娘』ファル子、3.5兆人のファンに感謝 ライブで熱唱！デジたん興奮【セットリスト1日目】
2022年5月4日 21時45分 (5月4日 23時05分更新)
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の音楽イベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY1が4日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。ウマ娘たちが、トークとともに初披露の新曲など気合いの入ったパフォーマンスで盛り上げた。
ライブでは＜スペシャルコンテンツ＞として、メジロ家のよもやま話が展開され、土師亜文（メジロライアン役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、大西綺華（メジロブライト役）が「メジロ賛歌」を歌う一幕も。
また、3.5兆人のファンがいる人気ウマドルのスマートファルコン役の大和田仁美が、「全速！前進！ウマドルパワー☆」を熱唱すると、ウマ娘が大好きなアグネスデジタル（CV:、鈴木みのり）は、いつも以上に興奮していた。
終盤は、「Ambitious World」を立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）がキュートに歌い、アンコールでは「走れウマ娘」「うまぴょい伝説」をウマ娘全員で歌った。
1日目の出演者はMachico（トウカイテイオー役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、土師亜文（メジロライアン役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、優木かな（スーパークリーク役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、首藤志奈（ハルウララ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、大西綺華（メジロブライト役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）、明坂聡美（実況役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）。
■セットリスト
M-01. We are DREAMERS!!
ウマ娘
M-02.RUN×RUN！
Machico（トウカイテイオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、
大和田仁美（スマートファルコン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、首藤志奈（ハルウララ役）、前田
佳織里（ナイスネイチャ役）
M-03.ENDLESS DREAM!!
咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、大西綺華
（メジロブライト役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-04.青春が待ってる
橋本ちなみ（ファインモーション役）、土師亜文（メジロライアン役）、大和田仁美（スマートファルコン
役）
M-05.PRESENT MARCH♪
衣川里佳（ナリタブライアン役）、優木かな（スーパークリーク役）、首藤志奈（ハルウララ役）
M-06.Enjoy and Join
徳井青空（テイエムオペラオー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル
役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）
M-07.ユメヲカケル！
Machico（トウカイテイオー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、
田澤茉純（イクノディクタス役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-08.BLOW my GALE
徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、鈴木みのり（アグネスデジタル
役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）
M-09.Never Looking Back
Machico（トウカイテイオー役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、土師亜文（メジロライアン役）、首藤志奈（ハルウララ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）
M-10.本能スピード
大坪由佳（タイキシャトル役）、篠原侑（カレンチャン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-11.Make debut!
鈴木みのり（アグネスデジタル役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、大西綺華（メジロブライト役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）
M-12.逃げ切りっ！Fallin’ Love
大坪由佳（タイキシャトル役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、篠原侑（カレンチャン役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
＜スペシャルコンテンツ＞メジロ家のよもやま話
土師亜文（メジロライアン役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、大西綺華（メジロブライト役）
鈴木みのり（アグネスデジタル役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-13.GIRLS' LEGEND U
鈴木みのり（アグネスデジタル役）、土師亜文（メジロライアン役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、大西綺華（メジロブライト役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-14.NEXT FRONTIER
衣川里佳（ナリタブライアン役）、優木かな（スーパークリーク役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-15.winning the soul
Machico（トウカイテイオー役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-16. WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-
大坪由佳（タイキシャトル役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、優木かな（スーパークリーク役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）
M-17.全速！前進！ウマドルパワー☆
大和田仁美（スマートファルコン役）
M-18.Ring Ring ダイアリー
Machico（トウカイテイオー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、首藤志奈（ハルウララ役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）
M-19.グロウアップ・シャイン！
大坪由佳（タイキシャトル役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、土師亜文（メジロライアン役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、優木かな（スーパークリーク役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、大西綺華（メジロブライト役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-20.Go This Way
徳井青空（テイエムオペラオー役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-21.Ambitious World
立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-22.大好きのタカラバコ
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23.走れウマ娘
ウマ娘
M-24.うまぴょい伝説
ウマ娘
M-01. We are DREAMERS!!
ウマ娘
M-02.RUN×RUN！
Machico（トウカイテイオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、
大和田仁美（スマートファルコン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、首藤志奈（ハルウララ役）、前田
佳織里（ナイスネイチャ役）
M-03.ENDLESS DREAM!!
咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、大西綺華
（メジロブライト役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-04.青春が待ってる
橋本ちなみ（ファインモーション役）、土師亜文（メジロライアン役）、大和田仁美（スマートファルコン
役）
M-05.PRESENT MARCH♪
衣川里佳（ナリタブライアン役）、優木かな（スーパークリーク役）、首藤志奈（ハルウララ役）
M-06.Enjoy and Join
徳井青空（テイエムオペラオー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル
役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）
M-07.ユメヲカケル！
Machico（トウカイテイオー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）、
田澤茉純（イクノディクタス役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-08.BLOW my GALE
徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、鈴木みのり（アグネスデジタル
役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）
M-09.Never Looking Back
Machico（トウカイテイオー役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、土師亜文（メジロライアン役）、首藤志奈（ハルウララ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）
M-10.本能スピード
大坪由佳（タイキシャトル役）、篠原侑（カレンチャン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-11.Make debut!
鈴木みのり（アグネスデジタル役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、大西綺華（メジロブライト役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）
M-12.逃げ切りっ！Fallin’ Love
大坪由佳（タイキシャトル役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、篠原侑（カレンチャン役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
＜スペシャルコンテンツ＞メジロ家のよもやま話
土師亜文（メジロライアン役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、大西綺華（メジロブライト役）
鈴木みのり（アグネスデジタル役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-13.GIRLS' LEGEND U
鈴木みのり（アグネスデジタル役）、土師亜文（メジロライアン役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、篠原侑（カレンチャン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、大西綺華（メジロブライト役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-14.NEXT FRONTIER
衣川里佳（ナリタブライアン役）、優木かな（スーパークリーク役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）
M-15.winning the soul
Machico（トウカイテイオー役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-16. WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-
大坪由佳（タイキシャトル役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、優木かな（スーパークリーク役）、島田愛野（ビターグラッセ役）、白砂沙帆（リトルココン役）
M-17.全速！前進！ウマドルパワー☆
大和田仁美（スマートファルコン役）
M-18.Ring Ring ダイアリー
Machico（トウカイテイオー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、河井晴菜（ニシノフラワー役）、首藤志奈（ハルウララ役）、前田佳織里（ナイスネイチャ役）
M-19.グロウアップ・シャイン！
大坪由佳（タイキシャトル役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、土師亜文（メジロライアン役）、咲々木瞳（アドマイヤベガ役）、優木かな（スーパークリーク役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、久保田ひかり（メジロドーベル役）、田澤茉純（イクノディクタス役）、大西綺華（メジロブライト役）、吉咲みゆ（ハッピーミーク役）
M-20.Go This Way
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M-21.Ambitious World
立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-22.大好きのタカラバコ
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23.走れウマ娘
ウマ娘
M-24.うまぴょい伝説
ウマ娘
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