『Hello! Project 研修生発表会2022 ~春の公開実力診断テスト~』でベストパフォーマンス賞に選出された松原ユリヤ(左)と小野田華凜

ハロー!プロジェクトでデビューを目指すハロプロ研修生による定期公演『Hello! Project 研修生発表会2022 ~春の公開実力診断テスト~』が3日東京・中野サンプラザで開催された。

『春の公開実力診断テスト』は年に一度行われる、デビューへの登竜門のような公演。昨年は無観客・配信形式で行われたが、今年は会場を中野サンプラザに戻し、3年ぶりに有観客で開催し、配信サイト「HELLO! PROJECT STREAM」でも生中継された。

今年は研修生10人が2曲ずつパフォーマンスする形式に。従来のように選曲から振付・衣装などすべて自己プロデュースで行う「自由曲」に加え、新たに既定の7曲からそれぞれが選んだ「課題曲」を披露する。課題曲は他メンバーとかぶる場合もあり、いかに自分の長所をアピールできるかが試される。

パフォーマンス順は事前の抽選で決定。審査員は、上野まり子(歌唱指導)、みつばちまき(ダンス指導)、橋本慎(レコーディングディレクター)、研修生イベントでMCを担当しているまこと(シャ乱Q)と、ゲスト審査員としてハロプロOGの宮本佳林、小片リサを加えた6人が担当した。

審査前半は課題曲ブロック。1番手を務めた小野田華凜が、モーニング娘。「気まぐれプリンセス」を披露し、振付でセクシーさを表現しつつ歌唱面でも成長ぶりをみせた。橋田歩果と石山咲良も同じ曲に挑戦。ともに有観客での実力診断テストは初めてだったが、橋田は日頃とは違う雰囲気の表現に挑み、石山はスタイルの良さを生かしてダイナミックなダンスで魅せた。

Juice=Juice「ポツリと」を選んだのは、川嶋美楓、前島花凛、松原ユリヤの3人。バレエ的な振付も含まれる同曲を川嶋がしっかりと表現し、原曲アーティストでもある審査員の宮本佳林は「リズムも取れててかっこいい」と評価した。前島は自身初となる実力診断テストに緊張しながらも、ひたむきなステージング。松原は高音で審査員を驚かせた。

植村葉純はアンジュルム「七転び八起き」を披露し、ノンストップダンスと表情の切り替えで目を惹きつける。実力診断テスト初参加の後藤花は℃-ute「人生はSTEP!」で軽やかなステップを楽しそうに表現し、まことは「テストを超越した仕上がり」と褒め称えた。

村越彩菜、吉田姫杷は、2人連続でこぶしファクトリー「チョット愚直に!猪突猛進」を披露する展開に。「リズムを課題にしていた」という村越は抜群のテンポ感を見せ、吉田は身軽さを生かし、元気いっぱいのジャンプでアピールした。

自由曲トップバッターは川嶋美楓。明るくかわいく元気な曲を最後まで演じきるため、体力づくりを欠かさないという川嶋は、白と黒のドレスでモーニング娘。「青春コレクション」を披露。

2番手はピンクの花をモチーフにしたドレスや髪飾りを着用した前島花凛が、こぶしファクトリー「青春の花」を歌い上げる。

続いて橋田歩果がふわふわのドレスで登場し、カントリー・ガールズ「ピーナッツバタージェリーラブ」で王道アイドルのかわいらしさを表現した。

植村葉純は青と黒のビビッドな衣装で、リズム取りが難しいHigh-Kingの「C\C(シンデレラ\コンプレックス)」に挑んだ。石山咲良は迷彩柄の衣装にピンクのパーカーでJuice=Juice「KEEP ON 上昇志向!!」を披露し、張りのある歌声で会場を盛り上げる。

吉田姫杷は赤のショートセットアップにロングブーツでモーニング娘。「Go Girl ~恋のヴィクトリー~」を披露。楽曲のカッコかわいさを表現しつつ、振付にもアレンジを加えた。

小野田華凜は、黒のドレスに赤のリボンが印象的な衣装で℃-ute「夢幻クライマックス」を歌唱。表情のバリエーションにも成長ぶりをうかがわせる。

後藤花は金のリーフ刺繍たっぷりのドレスでモーニング娘。「ここにいるぜぇ!」に挑戦。天真爛漫なパフォーマンスと笑顔で会場を和ませた。

松原ユリヤは「サプライズ」として、小学2年以来という前髪を作ったヘアスタイルで登場。10代の悩みがつづられた歌詞が「今思っていることと同じなので」と選曲理由を明かし、モーニング娘。’21「Teenage Solution」をクールに歌い上げた。自由曲ラストは村越彩菜。黒のシンプルな衣装でモーニング娘。’17の「ジェラシージェラシー」で魅せた。

ファン投票の結果、ベストパフォーマンス賞は、総票数4083票のうち、1位の1237票を獲得した松原と、僅差で2位の1174票を獲得した小野田の2人が選ばれ、2人は目を合わせて歓喜した。

小野田は「今回が4年目で、負けないように頑張らないとなって思ってたんですけど、うまくいかないことも多くて心配だったんです。けれどこうやってベストパフォーマンス賞をいただけて本当にうれしいです。ありがとうございます」と大喜び。

14歳ながら現役のハロプロ研修生としては最も活動歴の長い(4年5ヶ月)松原は言葉を詰まらせつつ「すごい、ヤバいです。今まで頑張ってきてよかったなって思います。ありがとうございます」と語り、2人は大きな拍手を浴びた。

このほか、審査員特別賞の「まこと賞」は石山、「宮本佳林・小片リサ賞」は川嶋と村越、「ダンス賞」は小野田、「歌唱賞」は松原が選出された。

本公演は配信サイト「HELLO! PROJECT STREAM」で8日まで有料配信が行われる。

■『春の公開実力診断テスト~』受賞者一覧(総票数 4083票)

▼ベストパフォーマンス賞

・松原ユリヤ (1237票)

自由曲「Teenage Solution 」

課題曲「ポツリと」

・小野田華凜(1174票)

自由曲「夢幻クライマックス」

課題曲「気まぐれプリンセス」

▼歌唱賞

松原ユリヤ

▼ダンス賞

小野田華凜

▼宮本佳林・小片リサ賞

・川嶋美楓

自由曲「青春コレクション」

課題曲「ポツリと」

・村越彩菜

自由曲「ジェラシー ジェラシー」

課題曲「チョット愚直に!猪突猛進」

▼まこと賞

石山咲良自由曲「KEEP ON 上昇志向!!」

課題曲「気まぐれプリンセス」

■『Hello! Project 研修生発表会2022 ~春の公開実力診断テスト~』セットリスト

01. きみの登場(ハロプロ研修生)

02. 気まぐれプリンセス/モーニング娘。(小野田華凜)

03. ポツリと/Juice=Juice(川嶋美楓)

04. 気まぐれプリンセス/モーニング娘。(橋田歩果)

05. 七転び八起き/アンジュルム(植村葉純)

06. 人生はSTEP!/℃-ute(後藤花)

07. ポツリと/Juice=Juice(前島花凛)

08. 気まぐれプリンセス/モーニング娘。(石山咲良)

09. ポツリと/Juice=Juice(松原ユリヤ)

10. チョット愚直に!猪突猛進/こぶしファクトリー(村越彩菜)

11. チョット愚直に!猪突猛進/こぶしファクトリー(吉田姫杷)

12. 青春コレクション/モーニング娘。(川嶋美楓)

13. 青春の花/こぶしファクトリー(前島花凛)

14. ピーナッツバタージェリーラブ/カントリー・ガールズ(橋田歩果)

15. C\C(シンデレラ\コンプレックス)/High-King(植村葉純)

16. KEEP ON 上昇志向!!/Juice=Juice(石山咲良)

17. Go Girl ~恋のヴィクトリー~/モーニング娘。(吉田姫杷)

18. 夢幻クライマックス/℃-ute(小野田華凜)

19. ここにいるぜぇ!/モーニング娘。(後藤花)

20. Teenage Solution/モーニング娘。’21(松原ユリヤ)

21. ジェラシージェラシー/モーニング娘。’17(村越彩菜)

22. ルビーの指環(小片リサ)

23. 真夜中のドア(小片リサ)

24. 少女K(宮本佳林)

25. 未来のフィラメント(宮本佳林)

26. デート前夜狂想曲(OCHA NORMA)

27. ミステイク(OCHA NORMA)

28. 恋のクラウチングスタート(OCHA NORMA)

29. 情熱スパークル(ハロプロ研修生)

30. Crying(植村・川嶋・前島)

31. 絶対アイドル宣言(松原・小野田・橋田・村越・石山・吉田・後藤)

32. 色とりどり伸びよ!!(ハロプロ研修生)

