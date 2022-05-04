国内で４日、新たに２万６４６９人の新型コロナウイルス感染者が報告された。内訳は東京２９９９人、北海道２０９０人、神奈川１７８０人など。死者は東京６人、埼玉５人など計２０人だった。

厚生労働省によると、重症者は前日から１４人増え１７４人だった。

千葉や兵庫などで過去に公表された感染者の取り下げがあった。

