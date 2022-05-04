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こども歌舞伎、熱演で観客魅了 ３年ぶり、石川・小松市で
歌舞伎十八番の一つ「勧進帳」の舞台「安宅の関」がある石川県小松市の劇場で４日「日本こども歌舞伎まつり...
5月4日
京大、オミクロン級「数年おき」 出現頻度を試算、ワクチン課題に
新型コロナウイルスの変異株の中で、オミクロン株のように従来株やアルファ株などとは性質が異なり、流行に...
山鉾「鷹山」、復活へ試し引き ２００年ぶりに祇園祭巡行へ
京都・祇園祭で１８２６年を最後に巡行を休止している山鉾「鷹山」の復興を目指す保存会は４日、京都府京丹...
東京で２９９９人感染 新型コロナ、６人死亡
東京都は４日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２９９９人報告されたと発表した。１週間前の水曜日より...
大幸薬品、広告表示で違反認める ウイルス除去の「クレベリン」
大幸薬品は４日までに、空気中の細菌やウイルスを除去できるとした「クレベリン」６商品の広告表示について...
医療ケア児支援に全国組織 各地の家族会が連携
日常的に人工呼吸器やたんの吸引などが必要な「医療的ケア児」の支援充実へ向け、各地の家族会が参加する全...