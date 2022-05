すとぷり=『Strawberry Party!! in 日本武道館』より

YouTubeを中心に活動している6人組エンタメユニット・すとぷりが5月2日・3日、東京・日本武道館で、リアル会場を舞台とした初のバーチャルライブ『Strawberry Party!! in 日本武道館』を開催した。

初日の昼公演「Rock Party」では、バーチャルなお城を模したステージ上部にある「Strawberry Party!!」という文字が2つに割れて、今回の公演のために用意した白王子衣装を着たメンバーがゴンドラで降りてくる演出でライブがスタート。「Streamer」を経て「START」ではお城自体がメンバーカラーに光り、3次元のダンサーとも共演して会場を盛り上げた。

以降は楽曲がノンストップでミックスされるDJパーティー形式のライブへ。各メンバーのソロパートでもDJが楽曲をつなぎ、さとみによる「恋をはじめよう」、ころんの「敗北ヒーロー」、るぅとの「君と僕のストーリー」、ジェルによる「虚」、莉犬の「ルマ」が途切れることなく自然なメドレーを展開した。

その後再び全員で登場した「青春チョコレート」では、5人の衣装が黒王子衣装に一瞬で切り替わり、観客が驚く中トロッコでメインステージから観客席の中央へと移動。リスナーに囲まれて、会場の中心でライブを行い、最後は全公演共通となるライブの定番曲を、バーチャルならではの演出も交えながら披露した。

ディスコをイメージした「Night Party」や、王子様風ライブをイメージした「Prince Party」を経て開催された2日間の最終公演「Endless Party」は、クラブサウンドを全開にした「終わらないパーティー」がテーマ。会場の照明/演出もレーザーを多用したEDMフェスのような雰囲気で、2日間の熱気をさらに盛り上げていくような雰囲気が印象的だった。

■5月2日昼公演:PARTY #01「Rock Party」セットリスト

1 Streamer

2 START

3 僕らだけのシャングリラ

4 Move On!

5 苺色夏花火

6 ギンギラ銀河

7 大宇宙ランデブー

8 ホワイトプロミス

9 ストロベリー・レボリューション

10 ストロベリー・プラネット

11 恋をはじめよう/さとみ

12 敗北ヒーロー/ころん

13 君と僕のストーリー/るぅと

14 虚/ジェル

15 ルマ/莉犬

16 青春チョコレート

17 スキスキ星人

18 はりーはりーらぶ

19 Prince

20 プロポーズ

21 大好きになればいいんじゃない?

22 おかえりらぶっ!

en1 マブシガリヤ

en2 StrawberryPrinceForever

■5月3日:夜公演PPARTY #04「Endless Party」セットリスト

1 Night of Fantastic

2 START

3 僕らだけのシャングリラ

4 Don't Give Up!!

5 Party Light

6 Day by Day

7 GO GO CRAZY

8 シンドロームラブ

9 Very

10 パンピじゃないのよッ!!

11 ポーカーダンス/ジェル

12 僕は雨に濡れた/るぅと

13 レイジークレイジー/ころん

14 アサルトラブ/さとみ

15 ルマ/莉犬

16 青春チョコレート

17 スキスキ星人

18 はりーはりーらぶ

19 Prince

20 プロポーズ

21 大好きになればいいんじゃない?

22 おかえりらぶっ!

en1 ナミダメ

en2 StrawberryPrinceForever

