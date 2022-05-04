8年ぶり先発の岡田

◇４日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）

両軍のスターティングメンバーが発表された。中日は岡田俊哉投手が今季初登板。今季から先発に再挑戦している左腕が８年ぶりの先発マウンドに上がる。打線は４試合続けて同じ顔ぶれ。前日の勢いそのままに今季初の４連勝を目指す。

【中日】

１番・右・鵜飼

２番・中・岡林

３番・三・石川昂

４番・一・ビシエド

５番・左・阿部

６番・二・高橋周

７番・捕・木下

８番・遊・京田

９番・投・岡田

【ＤｅＮＡ】

１番・右・楠本

２番・中・大田

３番・左・佐野

４番・二・牧

５番・一・ソト

６番・遊・大和

７番・捕・嶺井

８番・三・伊藤裕

９番・投・大貫