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【中日スタメン】岡田俊哉8年ぶりの先発マウンド 打線は4試合続けて同じ顔触れで今季初4連勝を狙う

2022年5月4日 13時25分

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8年ぶり先発の岡田

8年ぶり先発の岡田

◇４日　ＤｅＮＡ―中日（横浜）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。中日は岡田俊哉投手が今季初登板。今季から先発に再挑戦している左腕が８年ぶりの先発マウンドに上がる。打線は４試合続けて同じ顔ぶれ。前日の勢いそのままに今季初の４連勝を目指す。
【中日】
１番・右・鵜飼
２番・中・岡林
３番・三・石川昂
４番・一・ビシエド
５番・左・阿部
６番・二・高橋周
７番・捕・木下
８番・遊・京田
９番・投・岡田
【ＤｅＮＡ】
１番・右・楠本
２番・中・大田
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・遊・大和
７番・捕・嶺井
８番・三・伊藤裕
９番・投・大貫

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