【中日スタメン】岡田俊哉8年ぶりの先発マウンド 打線は4試合続けて同じ顔触れで今季初4連勝を狙う
2022年5月4日 13時25分
◇４日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）
両軍のスターティングメンバーが発表された。中日は岡田俊哉投手が今季初登板。今季から先発に再挑戦している左腕が８年ぶりの先発マウンドに上がる。打線は４試合続けて同じ顔ぶれ。前日の勢いそのままに今季初の４連勝を目指す。
【中日】
１番・右・鵜飼
２番・中・岡林
３番・三・石川昂
４番・一・ビシエド
５番・左・阿部
６番・二・高橋周
７番・捕・木下
８番・遊・京田
９番・投・岡田
１番・右・鵜飼
２番・中・岡林
３番・三・石川昂
４番・一・ビシエド
５番・左・阿部
６番・二・高橋周
７番・捕・木下
８番・遊・京田
９番・投・岡田
【ＤｅＮＡ】
１番・右・楠本
２番・中・大田
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・遊・大和
７番・捕・嶺井
８番・三・伊藤裕
９番・投・大貫
１番・右・楠本
２番・中・大田
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・遊・大和
７番・捕・嶺井
８番・三・伊藤裕
９番・投・大貫
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