４年ぶり４度目のセンバツ優勝を決めた大阪桐蔭ナイン

春季高校野球の近畿地区大会大阪府予選は3日、府内各地で行われ、今春センバツ大会で4度目の優勝を果たした大阪桐蔭が3回戦で汎愛に9―1の7回コールドで勝ち、4回戦に進出した。大阪府高野連が公式ホームページで発表した。昨秋の大阪大会から近畿大会、明治神宮大会、今春センバツを通じて公式戦22連勝（1不戦勝含む）とした。大阪桐蔭は昨秋に新チームとなってから公式戦無敗。

▽秋季大阪大会1回戦15ー0千里

▽ 〃 2回戦23―0摂津

▽ 〃 3回戦10―0浪速

▽ 〃 4回戦5―4東大阪大柏原

▽ 〃 5回戦8―1大商大堺

▽ 〃 準々決勝8―1関大一

▽ 〃 準決勝5―3履正社

▽ 〃 決勝7―0金光大阪

▽秋季近畿大会1回戦7―0塔南（京都）

▽ 〃 準々決勝5―0東洋大姫路（兵庫）

▽ 〃 準決勝9―1天理（奈良）

▽ 〃 決勝10―1和歌山東

▽明治神宮大会準々決勝8―4敦賀気比（福井）

▽ 〃 準決勝9―2九州国際大付（福岡）

▽ 〃 決勝11―7広陵（広島）

▽センバツ1回戦3―1鳴門（徳島）

▽ 〃 2回戦（不戦勝）広島商

▽ 〃 準々決勝17―0市和歌山

▽ 〃 準決勝13―4国学院久我山（東京）

▽ 〃 決勝18―1近江（滋賀）

▽春季大阪大会2回戦10―0枚方津田

▽ 〃 3回戦9―1汎愛