トム・ホランド主演の映画『スパイダーマン』「ホーム」シリーズ第3弾『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のブルーレイ&DVDセット/4K ULTRA HD&ブルーレイセットの発売を記念して、AR(拡張現実)によって東京・渋谷の街で同作の世界観を体験できる企画が本日(3日)より始まった。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』ARアプリをスマートフォンにダウンロードし、渋谷の街の対象となるエリアにカメラをかざすと、本作の予告編が映し出された巨大スクリーンが出現するほか、渋谷の街を飛び回る等身大に近いスパイダーマンが登場し、まるで本作の「マルチバース」の世界に入り込んだかのようなリアルな空間体験が楽しめる。

このARアプリ使って写真を撮影し、ツイッターまたはインスタグラムでハッシュタグ「#渋谷にスパイダーマン上陸」を付けて投稿すると、抽選で5名に『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のブルーレイ&DVDセットが当たるプレゼントキャンペーンも実施。詳細は、ソニー・ピクチャーズ公式ツイッタ-(@SonyPicturesJP)に掲載。

映画は、世界中に正体を知られてしまったピーター・パーカー/スパイダーマンの依頼で、ドクター・ストレンジが危険な呪文を唱えたことにより、マルチバースの扉が開いてしまい、過去シリーズに登場したヴィランたちがピーター・パーカーに襲い掛かるストーリー。『スパイダーマン』のトビー・マグワイア、『アメイジング・スパイダーマン』のアンドリュー・ガーフィールドが演じるスパイダーマン、3人のスパイダーマンの奇跡の共闘をお見逃しなく。

(C)2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved.

MARVEL and all related character names: (C) & TM 2022 MARVEL

関連キーワード 映画