舞台『ワールドトリガー』全キャスト発表 小南桐絵やヒュース…人気キャラのビジュアルお披露目【動画あり】
2022年5月2日 11時32分 (5月2日 13時06分更新)
2022年8月東京・京都にて上演が決定している『ワールドトリガー the Stage』大規模侵攻編の全キャストとキャラクタービジュアルが公開された。
新キャストとして「ボーダー」玉狛支部所属の木崎レイジを田鶴翔吾、小南桐絵を浜浦彩乃、烏丸京介を田村心、「ボーダー」本部所属の緑川駿を高橋陸人、「アフトクラトル」ハイレインを中村誠治郎、エネドラを丸山龍星、ランバネインを新井將、ヴィザを根本正勝、ヒュースを阪本奨悟、ミラを松葉朋実が演じる。あわせて、ビジュアル撮影に密着したメイキング＆コメント動画が公開された。
■『ワールドトリガー the Stage 』大規模侵攻編
出演：空閑遊真役：植田圭輔
三雲修役：溝口琢矢
雨取千佳役：其原有沙
迅悠一役：高橋健介
木崎レイジ役：田鶴翔吾
小南桐絵役：浜浦彩乃
烏丸京介役：田村心
太刀川慶役：近藤頌利
出水公平役：飯山裕太
風間蒼也役：廣野凌大
歌川遼役：奥野 翼
菊地原士郎役：宮尾颯
緑川駿役：高橋陸人
嵐山准役：小南光司
木虎藍役：河内美里
三輪秀次役：櫻井圭登
米屋陽介役：鐘ヶ江洸
奈良坂透役：結城伽寿也
古寺章平役：佐藤志有
城戸正宗役：早乙女じょうじ
ハイレイン役：中村誠治郎
エネドラ役：丸山龍星
ランバネイン役：新井將
ヴィザ役：根本正勝
ヒュース役：阪本奨悟
ミラ役：松葉朋実
◆東京公演◆
2022年8月5日～8月14日 品川プリンスホテル ステラボール
◆京都公演◆
2022年8月19日～8月21日 京都劇場
2022年8月5日～8月14日 品川プリンスホテル ステラボール
◆京都公演◆
2022年8月19日～8月21日 京都劇場
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