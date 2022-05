日本での活動を活発化させるASTRO

韓国の6人組ボーイズグループ・ASTRO(アストロ)の3rdフルアルバム『Drive to the Starry Road』が、日本限定特典付きで国内発売されることが決定した。

日本デビュー3周年を迎えたASTROは、日本でも人気の韓国ドラマ『女神降臨(原題)』で主演を務めたチャウヌをはじめ、リーダーのジンジン、ムンビン、MJ、ラキ、ユンサナからなる6人組。

日本のファンから日本での活動を望む声があがるなか、6月3・4日の両日、千葉・幕張メッセ 国際展示場9〜11ホールで日本公演『The 3rd ASTROAD to JAPAN [STARGAZER]』を開催することが決定したのに続き、韓国で16日に発売される最新アルバム『Drive to the Starry Road』(輸入盤)が、日本限定特典付きで日本国内のCDショップ、オンラインショップにて5月下旬に販売開始されることになった。

本作は、「Drive Ver.」「Starry Ver.」「Road Ver.」の3形態。きょう2日午後2時より予約開始となる。また、10日から予約を受け付けるASTRO JAPAN OFFICIAL FANCLUB SHOPで予約すると、期間限定でファンクラブ会員限定の特典も付く予定。

mu-moショップの応募特典は、オンライントーク会(30秒/各メンバー抽選で90人当選)、メンバー個別トレーディングカード(全6種のうちランダム1種)、全店共通特典のポストカード。各ショップの特典も公式サイトで公開される。

