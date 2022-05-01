ヒゲダン、全国ホールツアー発表 日本武道館4days含む全22公演
2022年5月1日 22時30分 (5月2日 00時05分更新)
4人組バンド・Official髭男dismが、9月から全国ホールツアー『Official髭男dism SHOCKING NUTS TOUR』を開催することが1日、発表された。
Official髭男dismはこの日、3月21日に行われた自身初のさいたまスーパーアリーナ公演で収録したライブの模様をオンラインライブとして配信。その最後に、ホールツアーの情報を解禁した。
9月28日の青森公演を皮切りに、12月22日の宮城公演まで全国10会場計22公演。東京公演は、10月25・26・29・30日に日本武道館4daysが組まれている。日程、会場は以下のとおり。
■『Official髭男dism SHOCKING NUTS TOUR』日程
9月28日（水）：青森・リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
9月29日（木）：青森・リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
10月13日（木）：愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール
10月14日（金）：愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール
10月25日（火）：東京・日本武道館
10月26日（水）：東京・日本武道館
10月29日（土）：東京・日本武道館
10月30日（日）：東京・日本武道館
11月4日（金）：大阪・フェスティバルホール
11月5日（土）：大阪・フェスティバルホール
11月16日（水）：北海道・旭川市民文化会館（大ホール）
11月17日（木）：北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
11月28日（月）：広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール
11月29日（火）：広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール
12月6日（火）：福岡・福岡サンパレス
12月7日（水）：福岡・福岡サンパレス
12月13日（火）：富山・オーバード・ホール
12月14日（水）：富山・オーバード・ホール
12月21日（水）：宮城・仙台サンプラザホール
12月22日（木）：宮城・仙台サンプラザホール
9月28日（水）：青森・リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
9月29日（木）：青森・リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
10月13日（木）：愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール
10月14日（金）：愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール
10月25日（火）：東京・日本武道館
10月26日（水）：東京・日本武道館
10月29日（土）：東京・日本武道館
10月30日（日）：東京・日本武道館
11月4日（金）：大阪・フェスティバルホール
11月5日（土）：大阪・フェスティバルホール
11月16日（水）：北海道・旭川市民文化会館（大ホール）
11月17日（木）：北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
11月28日（月）：広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール
11月29日（火）：広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール
12月6日（火）：福岡・福岡サンパレス
12月7日（水）：福岡・福岡サンパレス
12月13日（火）：富山・オーバード・ホール
12月14日（水）：富山・オーバード・ホール
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12月22日（木）：宮城・仙台サンプラザホール
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