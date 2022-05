『OMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”』ファイナルを迎えた登坂広臣“OMI”

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・登坂広臣によるソロ・プロジェクト「OMI」(O=正式表記はストローク付き)が4月28日、ツアー『OMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”』のファイナル公演を日本ガイシホールで開催した。

本ツアーは、3rdアルバム『ANSWER…』を携えた、全国9会場17公演を回る2年ぶりのアリーナツアー。まず、PSYCHIC FEVERがオープニングライブで登場。アリーナの熱気に押されることなく、オーディエンスを盛り上げ会場を整える。続いてカウントダウンから、OMIがプロデュースするプロジェクト「CDL entertainment」のロゴとともにオープニング映像がスタートした。

OMIは黒のセットアップをまとってシックな雰囲気を漂わせながら、「Can You See The Light」「Nobody Knows」を続けて響かせた。バックダンサーなしでパフォーマンスされた「Give up」は、海に潜ったような映像とリリックが泡になって消えていく演出が神秘的。OMIの最後の歌も海に溶けていくと、再びダンサーを従え「Colorblind」へ。月が映る演出をバックに群舞を見せてから、アウトロで全員が退場した。

第2章はOMIがオールホワイトの衣装で再登場し「皆さん楽しんでくれていますか。ここからは『SHINE』。光の世界となります」と盛り上げる。「SHINE」の80’sテイストなグルーヴで音楽的にも変化を付け、さらに「You (Prod. SUGA of BTS)」など、内省的だった前チャプターとは違い、自然の映像をバックに明るく歌い上げた。

終盤のMCでは「『ANSWER…』に伝えたい想いを楽曲に込められたと思っています。自分自身が何者なのか、という問いかけを前作『Who Are You?』でやって、その答えとして自分の光と影を見せようと『ANSWER…』を作りました。自分を見失ったり、仲間が見えなくなったり、大切なファンが敵に見えてしまったり、ステージに上がるのが怖くなったり……、恐怖や孤独がありながらも、自分を奮い立たせてきた12年だったなと思います」とこれまでのキャリアを振り返った。

そして、アンコールへ。OMIが天使に抱かれる幻想的な映像から、切り裂くような細かいドラムのフィルが入って「UNDER THE MOONLIGHT」がパフォーマンスされる。赤いトップスにカーゴパンツという、ありのままの姿でOMI登坂は伸び伸びと延長戦を楽しんでいた。

最後は「CHAIN BREAKER」「HEART of GOLD」とファンキーに盛り上げ、『OMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”』ファイナル公演は幕を閉じた。

■セットリスト

M01. ANSWER... SHADOW

M02. Can You See The Light

M03. Nobody Knows

M04. NAKED LOVE

M05. OVERDOSE

M06. BLUE SAPPHIRE

M07. Give up

M08. Colorblind

M09. SHINE

M10. You (Prod. SUGA of BTS)

M11. Starlight

M12. HEY

M13. DIAMOND SUNSET

M14. Just the way you are

M15. After the rain

Encore

M16. UNDER THE MOONLIGHT

M17. CHAIN BREAKER

M18. HEART of GOLD

関連キーワード エンタメ総合