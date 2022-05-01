阪神が連勝を６に伸ばした。０―１の六回に糸原と梅野の適時打で２点を奪い逆転。八回に代打糸井の２点打などで４点を加えた。今季初登板の西純が７回３安打１失点の好投で白星。巨人は救援陣が崩れ、今季初の３連敗を喫した。