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巨１―８神（１日）　阪神が６連勝

2022年5月1日 17時40分 (5月1日 18時08分更新)
　７回１失点で今季初登板勝利を挙げた阪神・西純＝東京ドーム

　７回１失点で今季初登板勝利を挙げた阪神・西純＝東京ドーム

　阪神が連勝を６に伸ばした。０―１の六回に糸原と梅野の適時打で２点を奪い逆転。八回に代打糸井の２点打などで４点を加えた。今季初登板の西純が７回３安打１失点の好投で白星。巨人は救援陣が崩れ、今季初の３連敗を喫した。

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