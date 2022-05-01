日本ハムが０―０の四回に打者１２人の攻撃で９点を奪って快勝した。石井の２点二塁打で先制し、アルカンタラの３ラン、今川の２ランなどで突き放した。杉浦が５回無失点で今季初勝利。ロッテは失策が絡んで大量失点を喫した。