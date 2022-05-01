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ロ３―９日（１日）　日本ハム、四回に９点

2022年5月1日 17時40分 (5月1日 18時00分更新)
　４回日本ハム２死一塁、今川が右越えに２ランを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　４回日本ハム２死一塁、今川が右越えに２ランを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　日本ハムが０―０の四回に打者１２人の攻撃で９点を奪って快勝した。石井の２点二塁打で先制し、アルカンタラの３ラン、今川の２ランなどで突き放した。杉浦が５回無失点で今季初勝利。ロッテは失策が絡んで大量失点を喫した。

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