本文へ移動

中４―０広（１日）　柳が３勝目

2022年5月1日 17時30分 (5月1日 17時58分更新)
　７回無失点で３勝目を挙げた中日・柳＝バンテリンドーム

　７回無失点で３勝目を挙げた中日・柳＝バンテリンドーム

　中日は三回にビシエドの２点適時打で先制し、六回に柳、八回には木下の犠飛で加点した。柳は７回で５安打３四球と苦しんだが無失点と粘り、３勝目を挙げた。広島は好機であと一本が出ず、今季２度目の零敗を喫した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧