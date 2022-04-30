【日本ハム】新庄剛志監督、打率4割の松本剛をDHでスタメン起用 右膝痛で最近2試合欠場
2022年4月30日 13時37分
◇30日 ロッテ―日本ハム（ZOZOマリン）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は右膝痛で最近2試合を欠場した打率4割の松本剛外野手を指名打者でスタメン起用。ロッテ先発の石川と好相性のアリスメンディ・アルカンタラ内野手を来日初の4番に置いた。
【日本ハム】
1番・中・近藤
2番・左・今川
3番・遊・石井
4番・二・アルカンタラ
5番・三・野村
6番・指・松本剛
7番・一・清宮
8番・捕・宇佐見
9番・右・浅間
先発投手 上沢
2番・左・今川
3番・遊・石井
4番・二・アルカンタラ
5番・三・野村
6番・指・松本剛
7番・一・清宮
8番・捕・宇佐見
9番・右・浅間
先発投手 上沢
【ロッテ】
1番・中・高部
2番・二・中村
3番・一・佐藤
4番・指・レアード
5番・左・山口
6番・右・マーティン
7番・三・福田光
8番・遊・エチェバリア
9番・捕・松川
先発投手 石川
2番・二・中村
3番・一・佐藤
4番・指・レアード
5番・左・山口
6番・右・マーティン
7番・三・福田光
8番・遊・エチェバリア
9番・捕・松川
先発投手 石川
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