松本剛

◇30日 ロッテ―日本ハム（ZOZOマリン）

先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は右膝痛で最近2試合を欠場した打率4割の松本剛外野手を指名打者でスタメン起用。ロッテ先発の石川と好相性のアリスメンディ・アルカンタラ内野手を来日初の4番に置いた。

【日本ハム】

1番・中・近藤

2番・左・今川

3番・遊・石井

4番・二・アルカンタラ

5番・三・野村

6番・指・松本剛

7番・一・清宮

8番・捕・宇佐見

9番・右・浅間

先発投手 上沢

【ロッテ】

1番・中・高部

2番・二・中村

3番・一・佐藤

4番・指・レアード

5番・左・山口

6番・右・マーティン

7番・三・福田光

8番・遊・エチェバリア

9番・捕・松川

先発投手 石川