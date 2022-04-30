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【日本ハム】新庄剛志監督、打率4割の松本剛をDHでスタメン起用　右膝痛で最近2試合欠場

2022年4月30日 13時37分

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松本剛

松本剛

◇30日　ロッテ―日本ハム（ZOZOマリン）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は右膝痛で最近2試合を欠場した打率4割の松本剛外野手を指名打者でスタメン起用。ロッテ先発の石川と好相性のアリスメンディ・アルカンタラ内野手を来日初の4番に置いた。
【日本ハム】
1番・中・近藤
2番・左・今川
3番・遊・石井
4番・二・アルカンタラ
5番・三・野村
6番・指・松本剛
7番・一・清宮
8番・捕・宇佐見
9番・右・浅間
先発投手　上沢
【ロッテ】
1番・中・高部
2番・二・中村
3番・一・佐藤
4番・指・レアード
5番・左・山口
6番・右・マーティン
7番・三・福田光
8番・遊・エチェバリア
9番・捕・松川
先発投手　石川
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