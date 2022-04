すみれ (C)ORICON NewS inc.

モデルで俳優のすみれ(31)が4月30日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児を出産したことを報告した。

すみれは「Our beautiful baby boy has come」とつづり、我が子の可愛らしい手を写した写真をアップ。「先日、4170gで55.5cmのBIGで元気な男の子が無事、産まれました」と喜びいっぱいに報告。「お腹の中にいた時からずっと愛おしくて、早く会いたいな~って思いながら、妊娠生活はあっという間でした」としみじみ語った。

出産は想像以上に大変だったそうだが、「病院の皆さん、家族と友達のお陰でなんとか乗り越えられました」と感謝。そして「赤ちゃんはママとパパを選んで来てくれたと思っているので、それに応えられるように、がんばります!」と決意を新たにした。

最後に「新しい家族も増えて、楽しくてHAPPYな日々を過ごして行きたいと思いますので、皆さんこれからもどうぞ宜しくお願いします Welcome to this world angel! We love you so much」と結んだ。

すみれは昨年11月、自身のインスタグラムを通じて結婚と第1子妊娠を発表した。

