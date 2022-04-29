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穂積、二宮組は１回戦敗退　マドリード・オープン

2022年4月29日 22時04分 (4月29日 22時29分更新)
　女子ダブルス１回戦で敗退した穂積（右端）、二宮組＝マドリード（共同）

　女子ダブルス１回戦で敗退した穂積（右端）、二宮組＝マドリード（共同）

　テニスのマドリード・オープンは２９日、マドリードで行われ、女子ダブルス１回戦で穂積絵莉（日本住宅ローン）二宮真琴（エディオン）組はポーランド選手とニュージーランド選手のペアに２―６、４―６で敗れた。（共同）

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