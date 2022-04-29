Juice=Juice（ジュースジュース）の最新アルバム『terzo』（テルツォ）が、初週1.9万枚を売り上げ、4月26日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で自身初となる1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： terzo ／ Juice=Juice

2位： Journey ／ Little Glee Monster

3位： レキシチ ／ レキシ

4位： Crack Up!!!! ／ ROF-MAO

5位： our hope ／ 羊文学

6位： LOVE ALL SERVE ALL ／ 藤井風

7位： LoveLive! Sunshine!! Second Solo Concert Album ～THE STORY OF FEATHER～ starring Watanabe You ／ 渡辺曜(斉藤朱夏)from Aqours

8位： i ／ iScream

9位： #TWICE4 ／ TWICE

10位： デカルチャー!!ミクスチャー!!!!! ／ シェリル・ランカ・ワルキューレ

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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