5/2付週間アルバムランキング1位はJuice=Juiceの『terzo』
2022年4月29日 17時00分 (4月29日 18時05分更新)
Juice=Juice（ジュースジュース）の最新アルバム『terzo』（テルツォ）が、初週1.9万枚を売り上げ、4月26日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で自身初となる1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： terzo ／ Juice=Juice
2位： Journey ／ Little Glee Monster
3位： レキシチ ／ レキシ
4位： Crack Up!!!! ／ ROF-MAO
5位： our hope ／ 羊文学
6位： LOVE ALL SERVE ALL ／ 藤井風
7位： LoveLive! Sunshine!! Second Solo Concert Album ～THE STORY OF FEATHER～ starring Watanabe You ／ 渡辺曜(斉藤朱夏)from Aqours
8位： i ／ iScream
9位： #TWICE4 ／ TWICE
10位： デカルチャー!!ミクスチャー!!!!! ／ シェリル・ランカ・ワルキューレ
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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