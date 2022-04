シンガー・ソングライターの小田和正が、オリジナルアルバム『early summer 2022』(読み:アーリーサマー ニーマルニーニー)を6月15日にリリースすることが決定した。オリジナルアルバムのリリースは前作『小田日和』(2014年7月発売)から約8年ぶりとなる。

小田ソロのオリジナルアルバムは、1980年代に2枚、90年代に3枚、2000年に2枚、2010年に2枚、そして今作で通算10枚目。

今月5日にスタートしたNHKドラマ10『正直不動産』の主題歌「so far so good」、明治安田生命企業CM曲「風を待って」、新ツアーのタイトルにもなっているNHKみんなのうた60記念ソング「こんど、君と」をはじめ、テレビ東京系経済ドキュメンタリー番組『ガイアの夜明け」のエンディングテーマとして書き下ろした「ナカマ」など全9曲が収録される。

「ナカマ」のコーラスには佐藤竹善(SING LIKE TALKING)と松たか子が参加。同曲は6月3日放送回より『ガイアの夜明け」で放送される。

なお、同じく6月3日からスタートする全国ツアー『明治安田生命 Presents Kazumasa Oda Tour 2022 「こんど、君と」』では、アルバムの新曲も披露する。

アルバムと同日には、オフコースがファンハウス時代(現ソニー・ミュージックレーベルズ)に発売した6タイトルをリマスタリングして再発することも決定した。

■『early summer 2022』収録曲

1. 風を待って」

2. 坂道を上って」

3. 小さな風景」

4. この道を」

5. so far so good

6. ナカマ

7. こんど、君と

8. この日のこと

9. 会いに行く

■『明治安田生命 Presents Kazumasa Oda Tour 2022「こんど、君と」』

6月3日(金):福島・ビッグパレットふくしま

6月4日(土):福島・ビッグパレットふくしま

6月11日(土):新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

6月12日(日):新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

6月22日(水):愛知・日本ガイシホール

6月23日(木):愛知・日本ガイシホール

7月1日(金):大阪・大阪城ホール

7月2日(土):大阪・大阪城ホール

7月9日(土):北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月10日(日):北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月16日(土):宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)

7月17日(日):宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)

7月23日(土):香川・さぬき市野外音楽広場テアトロン

7月24日(日):香川・さぬき市野外音楽広場テアトロン

8月3日(水):東京・国立代々木競技場 第一体育館

8月4日(木):東京・国立代々木競技場 第一体育館

8月13日(土):沖縄・沖縄アリーナ

8月14日(日):沖縄・沖縄アリーナ

8月24日(水):広島・広島グリーンアリーナ

8月25日(木):広島・広島グリーンアリーナ

9月10日(土):愛媛・愛媛県武道館

9月11日(日):愛媛・愛媛県武道館

9月17日(土):福岡・マリンメッセ福岡A館

9月18日(日):福岡・マリンメッセ福岡A館

9月27日(火):神奈川・横浜アリーナ

9月28日(水):神奈川・横浜アリーナ

10月8日(土):愛知・ポートメッセなごや新第1展示館

10月9日(日):愛知・ポートメッセなごや新第1展示館

10月19日(水):埼玉・さいたまスーパーアリーナ

10月20日(木):埼玉・さいたまスーパーアリーナ

11月8日(火):神奈川・横浜アリーナ

11月9日(水):神奈川・横浜アリーナ

