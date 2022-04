歌手の麻倉未稀(61)がこのほど、東京都内でデビュー40周年記念のアルバム「人生はドラマ これからも続く私のヒーロー物語」(7月27日発売)のレコーディングを行った。

1981年にデビュー。アルバムにはTBS系ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主題歌として大ヒットした「ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO」をはじめ、カバー曲や新曲「The breath of life」など全14曲を収録する。

アルバムには同時代を生きてきた庄野真代(67)、石井明美(56)、沢田知可子(58)らがコーラスとして友情出演。レコーディングは同窓会さながらの盛り上がりを見せた。

麻倉は「5年前に乳がんを告知された時は、40周年を迎えられると思ってませんでした。でも40周年を目標にしていけば、何があっても乗り越えていけるという思いに変わりました。今回はハードな曲があったり優しい曲があったりします。もう少し頑張ろう、という気持ちになっていただけたらうれしい」と思いを語った。