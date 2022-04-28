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【中日】前日死球交代の大島はベンチ外…平田が1番右翼で今季2度目のスタメン 8番遊撃に堂上

2022年4月28日 17時41分

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円陣で声出しをするＡ・マルティネス（中央）

円陣で声出しをするＡ・マルティネス（中央）

◇28日　阪神―中日（甲子園）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。前日の同戦で死球を受けた大島洋平外野手はベンチを外れた。1番は平田良介外野手が右翼で今季2度目のスタメン。岡林勇希外野手が「2番・中堅」で3試合ぶりにスタメンで出場する。
　先発は大野雄大投手。前回登板の19日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）は4イニング6失点で降板と悔しい結果に終わった。相性の良い甲子園で2勝目を狙う。
【中日】
1番・右・平田
2番・中・岡林
3番・左・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・堂上
9番・投・大野雄
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・熊谷
3番・遊・中野
4番・右・佐藤輝
5番・左・糸井
6番・一・山本
7番・三・糸原
8番・捕・坂本
9番・投・秋山

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