【中日】前日死球交代の大島はベンチ外…平田が1番右翼で今季2度目のスタメン 8番遊撃に堂上
2022年4月28日 17時41分
◇28日 阪神―中日（甲子園）
両チームのスターティングメンバーが発表された。前日の同戦で死球を受けた大島洋平外野手はベンチを外れた。1番は平田良介外野手が右翼で今季2度目のスタメン。岡林勇希外野手が「2番・中堅」で3試合ぶりにスタメンで出場する。
先発は大野雄大投手。前回登板の19日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）は4イニング6失点で降板と悔しい結果に終わった。相性の良い甲子園で2勝目を狙う。
【中日】
1番・右・平田
2番・中・岡林
3番・左・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・堂上
9番・投・大野雄
2番・中・岡林
3番・左・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・堂上
9番・投・大野雄
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・熊谷
3番・遊・中野
4番・右・佐藤輝
5番・左・糸井
6番・一・山本
7番・三・糸原
8番・捕・坂本
9番・投・秋山
2番・二・熊谷
3番・遊・中野
4番・右・佐藤輝
5番・左・糸井
6番・一・山本
7番・三・糸原
8番・捕・坂本
9番・投・秋山
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