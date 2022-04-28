『Girls Planet 999：少女祭典』に出演していたイ・ソヌと日本人参加者・アイト（C）CHANNEL A All rights reserved

ABEMAで5月19日から放送開始となる日韓男女グローバルオーディション『青春スター』（毎週木曜 後9：30～）に参加する108人の公式プロフィール写真が28日、初公開された。あわせて、14日～22日正午まで行われていたABEMAオリジナル企画「#青春スターいいねで推し投票」の結果も発表となった。

『青春スター』は、グローバルK-POPアーティストを目指す高い実力を持った若い男女の参加者を全世界から募集。世界中の応募者の中から厳選された108人（新型コロナウイルス感染で2人辞退）が、「アイドル派」48人（男性27人／女性21人）、「ボーカル派」31人（男性15人／女性16人）、「シンガーソングライター派」29人（男性17人／女性12人）の3部門に分かれ、“青春スター”を目指す。日本人はアイト、カズタ、コウダイ、タクマの4人が、いずれも「アイドル派」に名を連ねている。

参加者の中には、1月にデビューしたKep1er（ケプラー）を輩出したオーディション『Girls Planet 999：少女祭典』にも出演していたイ・ソヌ、IZ*ONEやWanna Oneなど多くのスターが誕生した『PRODUCE 101』シリーズの『PRODUCE X 101』出身、ナム・ドンヒョンなど、名だたるオーディション番組に出演していた実力者たちも。その参加者が制服風の衣装を着用した公式プロフィール写真が公開された。

なお、前出の「#青春スターいいねで推し投票」の結果、「アイドル派」女性1位はイ・ソヌ、男性1位はチョン・チビンに。「ボーカル派」男性1位はイ・ジェヨプ、女性1位はカン・ウンジ、「シンガーソングライター派」男性1位はチョン・スミン、女性1位はチェ・チェルロとなった。

■ABEMAオリジナル企画「#青春スターいいねで推し投票」結果

▼「アイドル派」女性

1位 イ・ソヌ

2位 チョン・ウンジ

3位 ファン・スジョン

4位 イ・スミン

5位 ナム・ユジュ

6位 チュ・ウォンヒ

7位 イ・イェウン

▼「アイドル派」男性

1位 チョン・チビン

2位 アイト

3位 ロビン

4位 ハ・ソクヒ

5位 パク・ジヨン

6位 コウダイ

7位 タクマ

▼「ボーカル派」男性

1位 イ・ジェヨプ

2位 シン・ジナン

3位 ク・ドホン

▼「ボーカル派」女性

1位 カン・ウンジ

2位 ナム・セラ

3位 ハン・イネ

▼「シンガーソングライター派」男性

1位 チョン・スミン

2位 ナム・ドンヒョン

3位 ユ・ヨンミン

▼「シンガーソングライター派」女性

1位 チェ・チェルロ

2位 リュ・ジヒョン

3位 チェ・ヨウォン

■ABEMA『青春スター』放送概要

▼MC

チョン・ヒョンム

▼エンジェルミュージシャン

イ・スンファン

ユン・ジョンシン

キム・イナ

イ・ウォンソク（Daybreak）

ユンナ

ソユ（元SISTAR）

カン・スンユン（WINNER）

NO:ZE（WAYB）

▼スペシャルエンジェル

パク・ジョンヒョン

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