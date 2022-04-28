▽ブレーブス―カブス（２７日・アトランタ）

カブスの鈴木は「２番・右翼」でフル出場し、５打数２安打１打点、１得点だった。内容は見逃し三振、左越え二塁打（打点１）、右前打、右飛、一飛で打率は３割３分３厘。チームは延長十回、６―３で勝った。（共同）

