本文へ移動

カブス鈴木は５打数２安打１打点　ブレーブスに延長で勝利

2022年4月28日 12時49分 (4月28日 13時20分更新)
　ブレーブス戦の３回、適時二塁打を放つカブス・鈴木＝アトランタ（共同）

　ブレーブス戦の３回、適時二塁打を放つカブス・鈴木＝アトランタ（共同）

　▽ブレーブス―カブス（２７日・アトランタ）
　カブスの鈴木は「２番・右翼」でフル出場し、５打数２安打１打点、１得点だった。内容は見逃し三振、左越え二塁打（打点１）、右前打、右飛、一飛で打率は３割３分３厘。チームは延長十回、６―３で勝った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧