森泉 (C)ORICON NewS inc.

モデルでタレントの森泉(39)が27日、自身のインスタグラムを更新。愛娘(3)の写真を公開した。

「Enjoyed the sunset with my brave baby」(勇敢な我が子とともに夕日を楽しみました)というコメントとともに、3枚の写真をアップ。夕焼け空をバックに、夢中になってアスレチックで遊ぶ娘の様子をとらえている。

この投稿に「すでにモデル体型」「可愛い、おてんばさんですね」「背が伸びたんじゃないですか!」「お転婆さん出たー天使の様な娘ちゃん!」「娘ちゃん脚長い~」「やっぱり、ママ似?活発そぅ。可愛い」などの声が寄せられた。

森は2018年3月、一般男性との結婚と妊娠を事務所を通じて報告。同年6月に、第1子女児の出産を発表した。

関連キーワード エンタメ総合