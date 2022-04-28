舞台『A3!』ACT2! SUMMER公演 兵頭九門役で新正俊がエーステ初出演
2022年4月28日 00時12分 (4月28日 01時05分更新)
ダウンロード数750万突破のイケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』を舞台化したMANKAI STAGE『A3!』シリーズ（エーステ）。原作アプリゲームのメインストーリー第二部となるACT2!公演の第2弾「MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～SUMMER 2022～」の公演詳細が解禁となった。
本作では、夏組に新劇団員・兵頭九門が入団し、新生夏組第四回公演『初恋甲子園』を上演するまでのストーリーを展開。日程は、7月16日（土）～24日（日）TACHIKAWA STAGE GARDENでの東京公演を皮切りに、7月29日（金）～8月5日（金）COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで大阪公演、東京凱旋公演を8月12日（金）～21日（日）TACHIKAWA STAGE GARDENにて行う予定。
そして、新たに登場するキャラクター、兵頭九門役で新正俊がエーステ初出演。皇天馬役の陳内将、瑠璃川幸役の宮崎湧、向坂椋役の野口準、斑鳩三角役の本田礼生、三好一成役の赤澤燈らと爽やかなストーリーを紡いでいく。
また、夏組6人に加え、【春組】シトロン役の古谷大和、【秋組】兵頭十座役の中村太郎、七尾太一役の赤澤遼太郎が出演。さらに新たなキャラクターとして泉田莇役の吉高志音が初登場。裏方組からは、迫田ケン役の田内季宇と松川伊助役の田口涼も登場する。
【夏組】
皇 天馬：陳内 将
瑠璃川 幸：宮崎 湧
向坂 椋：野口 準
斑鳩三角：本田礼生
三好一成：赤澤 燈
兵頭九門：新 正俊
【春組】
シトロン：古谷大和
【秋組】
兵頭十座：中村太郎
七尾太一：赤澤遼太郎
泉田 莇：吉高志音
迫田ケン：田内季宇
松川伊助：田口 涼
皇 天馬：陳内 将
瑠璃川 幸：宮崎 湧
向坂 椋：野口 準
斑鳩三角：本田礼生
三好一成：赤澤 燈
兵頭九門：新 正俊
【春組】
シトロン：古谷大和
【秋組】
兵頭十座：中村太郎
七尾太一：赤澤遼太郎
泉田 莇：吉高志音
迫田ケン：田内季宇
松川伊助：田口 涼
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