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【日本ハムスタメン】両リーグ打率トップの松本剛を外し､万波を初めて『４番』起用

2022年4月27日 17時29分

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練習中、日本ハム・清宮（左）に話し掛ける新庄監督

練習中、日本ハム・清宮（左）に話し掛ける新庄監督

◇27日　日本ハム―オリックス（東京ドーム）
　日本ハムの新庄剛志監督はオリックス先発左腕の宮城に対して万波を初めて4番で起用。両リーグ打率トップに立つ松本剛を先発メンバーから外した。3番には近藤、5番には野村を置いた。
　【オリックス】
　1番・中・福田
　2番・三・西野
　3番・遊・紅林
　4番・左・吉田正
　5番・一・バレラ
　6番・指・ラベロ
　7番・二・野口
　8番・捕・伏見
　9番・右・来田
　先発投手　宮城
　【日本ハム】
　1番・左・今川
　2番・遊・石井
　3番・中・近藤
　4番・右・万波
　5番・三・野村
　6番・指・ヌニエス
　7番・二・アルカンタラ
　8番・捕・梅林
　9番・一・谷内
　先発投手　ポンセ

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