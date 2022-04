世界中で大ヒットした、トム・ホランド主演の映画『スパイダーマン』「ホーム」シリーズ第3弾『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のブルーレイ&DVDセット/4K ULTRA HD&ブルーレイセットが本日(27日)発売となったことを記念して、ソニー・ピクチャーズ YouTube公式チャンネルで本編冒頭10分の映像が公開された。

世界中に正体を知られてしまったピーター・パーカー/スパイダーマンの依頼によって、ドクター・ストレンジが危険な呪文を唱えたことでマルチバースの扉が開き、過去シリーズに登場したヴィランたちが集結してしまい、ピーター・パーカーに襲い掛かるストーリーが描かれる本作。『スパイダーマン』のトビー・マグワイア、『アメイジング・スパイダーマン』のアンドリュー・ガーフィールドが演じるスパイダーマンも登場し、3人のスパイダーマンの奇跡の共闘が実現した。

本作の同時視聴企画「マルチバース・ウォッチパーティー」が5月2日午後7時より、公式ツイッターとゲストのYouTubeチャンネルで一斉に同時開催される。ゲストは、美川憲一、狩野英孝、VTuberグループ「にじさんじ」所属のベルモンド・バンデラスら。美川は、映画の都・ロサンゼルスの自宅から生配信。ゲーム実況が人気の狩野は、映画実況に初参戦する。ベルモンド・バンデラスのチャンネルでは、「にじさんじ スパイダーマンNWH祭」と題し、ベルモンド・バンデラスが配信ホストとなり、スパイダーマンを愛する「にじさんじ」のメンバー、渋谷ハジメ、早瀬走、ドーラも参加予定。

(C)2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved.

MARVEL and all related character names: (C) & TM 2022 MARVEL

