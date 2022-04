ダンス&ボーカルグループ・EXILEが26日、大阪城ホールで行われた『EXILE 20th ANNIVERSARY EXILE LIVE TOUR 2021 "RED PHOENIX"』のアンコールで夏のドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH”』の開催と、EXILE ATSUSHIのツアー限定復活を発表し、会場は歓喜のどよめきに包まれた。

映像で発表後、ステージにはATSUSHIがサプライズ登場。2020年2月、『EXILE PARFECT LIVE2001→2020』での最後のステージ以来、約2年ぶりにEXILEのステージに上がり、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。

その反応に「すごく奮い立たせられた」というATSUSHIは、何度もファンへの感謝を伝え、「卒業した者として戻ることが許されるのか」と不安も口にしつつ、「でも感謝の気持ちを届けたい、ファンに喜んでもらいたい」と話し、「戻っても大丈夫でしょうか?」と問いかけ、会場には拍手が鳴り響いた。

ATSUSHIは「願い」をアカペラで歌唱するサプライズも。ワンフレーズではあったものの歌声も届け、ファンの感動を増幅させた。

メンバーがステージに再登場すると、EXILE TAKAHIROとATSUSHIが抱擁。EXILE AKIRAが「もらい泣きしました。改めて僕自身、EXILEが大好きなんだなって」と口にし、TAKAHIROも「今日一番の盛り上がりだったね」と笑顔を見せた。

ライブ前に行われた取材でAKIRAは「2020年2月26日、緊急事態宣言によって『EXILE PERFECT LIVE 2001→2020』の大阪公演が中止になってから時が止まってしまって。そんな大阪という場所でドームツアーを発表して、ATSUSHIさんと一緒にスタートできるのは感慨深いです」と語った。

ドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH”』のタイトルについて「今まで『TOWER OF WISH ~願いの塔~』と『STAR OF WISH』という“願い”がテーマのツアーをやっていて、いろんなことがある大変な状況下でも、僕たちのパワーが、みなさんに届くようにと願いの力『POWER OF WISH』というタイトルにさせていただきました」と説明。「ファンの皆さまにとにかく20周年を楽しんでいただきたいという思いがあったので、すごくメモリアルなものになると思います。今一度、これまでのEXILEを歌って語ってきたATSUSHIさんと一緒に、15人のEXILEを届けられたらと思います」と意気込んだ。

TAKAHIROは「コロナ禍という大きな影が訪れ、ファンの皆さんに見せられなかったEXILEの姿…。止まってしまった時間をファンの皆さんと取り戻すべく、今一度15人で手を取り合い、覚悟と共に、ファンの皆さんに自分たちなりの“パワー”を届けていきたいと思います」とメッセージ。

ツアーに向けては「僕たちがEXILEに抱く“想い”があるように皆さんにとってもEXILEに対していろいろな想いがあると思います。そして今回のツアーについても、さまざまな意見をいただくと思います。ただ、この20年間、どんなときも変わらずあることは、ファンの皆さんのおかげで僕たちが存在してることと、そんな皆さんの幸せを常に願っているという僕たちの気持ちです。必ず皆さんに喜んでもらえるEXILEでいれるよう、精一杯の努力を尽くします。そして明るい未来に向けて、エンタテインメントの力を信じて、全ての想いを歌に乗せて、“EXILE魂”を示していけたらと思います」と語った。

■『EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH"』日程

7月6日(水):福岡・福岡PayPayドーム

7月13日(水):東京・東京ドーム

7月14日(木):東京・東京ドーム

7月29日(金):大阪・京セラドーム大阪

7月30日(土):大阪・京セラドーム大阪

7月31日(日):大阪・京セラドーム大阪

8月11日(木・祝):埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム)

8月13日(土):埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム)

8月14日(日):埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム)

8月19日(金):大阪・京セラドーム大阪

8月20日(土):大阪・京セラドーム大阪

8月21日(日):大阪・京セラドーム大阪

8月27日(土):福岡・福岡PayPayドーム

8月28日(日):福岡・福岡PayPayドーム

9月3日(土):愛知・バンテリンドーム ナゴヤ (旧:ナゴヤドーム)

9月4日(日):愛知・バンテリンドーム ナゴヤ (旧:ナゴヤドーム)

