Official髭男dism「ミックスナッツ」が「デジタルシングル」1位【オリコンランキング】
2022年4月27日 04時00分 (4月27日 05時05分更新)
Official髭男dism「ミックスナッツ」が、週間DL数2.2万DL（21,970DL）を記録し、4月27日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、先週4/25付の初登場2位から上昇し、1位を獲得した。
Official髭男dismの同ランキング1位獲得は、「パラボラ」（2020/4/27付）以来2年ぶり、通算5作目。また、累積DL数は4.3万DL（43,267DL）になった。なお本楽曲は、テレビアニメ『SPY×FAMILY』（テレビ東京ほか）のオープニング主題歌となっている。
【※】Official髭男dismの「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品（※達成順）：「宿命」「Pretender」「I LOVE...」「パラボラ」「ミックスナッツ」
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2022/5/2付：2022年4月18日～4月24日＞
＜クレジット：オリコン調べ（2022/5/2付：2022年4月18日～4月24日＞
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