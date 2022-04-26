◇26日 日本ハム―オリックス（東京ドーム）

先発メンバーが次の通り発表された。

19日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で昨季からの連勝が18でストップしたオリックス・山本由伸投手に対し、日本ハムの新庄剛志監督は1番に24日のソフトバンク戦（札幌ドーム）で左右両打席アーチを含む4打数4安打3打点と活躍したアルカンタラを起用。2番に同じ外国人野手のヌニエス、4番には両リーグ打率トップの松本剛を置いた。

今月2日のオリックス戦（京セラドーム大阪）で山本と前回対戦した際には7イニングを5安打、無得点に抑えられ、試合も完封負けを喫しただけに、雪辱したいところだ。

【オリックス】

1番・一・佐野皓

2番・中・福田

3番・遊・紅林

4番・左・吉田正

5番・指・頓宮

6番・右・杉本

7番・三・宗

8番・二・安達

9番・捕・若月

先発投手・山本

【日本ハム】

1番・左・アルカンタラ

2番・指・ヌニエス

3番・中・近藤

4番・右・松本剛

5番・二・石井

6番・三・野村

7番・一・浅間

8番・捕・宇佐見

9番・遊・上野

先発投手・加藤