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新庄剛志ビッグボス、アルカンタラ1番＆ヌニエス2番 オリックス山本由伸に雪辱なるか【日本ハム】

2022年4月26日 17時28分

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日本ハム・新庄監督

日本ハム・新庄監督

◇26日　日本ハム―オリックス（東京ドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。
　19日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で昨季からの連勝が18でストップしたオリックス・山本由伸投手に対し、日本ハムの新庄剛志監督は1番に24日のソフトバンク戦（札幌ドーム）で左右両打席アーチを含む4打数4安打3打点と活躍したアルカンタラを起用。2番に同じ外国人野手のヌニエス、4番には両リーグ打率トップの松本剛を置いた。
　今月2日のオリックス戦（京セラドーム大阪）で山本と前回対戦した際には7イニングを5安打、無得点に抑えられ、試合も完封負けを喫しただけに、雪辱したいところだ。
【オリックス】
1番・一・佐野皓
2番・中・福田
3番・遊・紅林
4番・左・吉田正
5番・指・頓宮
6番・右・杉本
7番・三・宗
8番・二・安達
9番・捕・若月
先発投手・山本
【日本ハム】
1番・左・アルカンタラ
2番・指・ヌニエス
3番・中・近藤
4番・右・松本剛
5番・二・石井
6番・三・野村
7番・一・浅間
8番・捕・宇佐見
9番・遊・上野
先発投手・加藤
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