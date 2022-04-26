新庄剛志ビッグボス、アルカンタラ1番＆ヌニエス2番 オリックス山本由伸に雪辱なるか【日本ハム】
2022年4月26日 17時28分
◇26日 日本ハム―オリックス（東京ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。
19日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で昨季からの連勝が18でストップしたオリックス・山本由伸投手に対し、日本ハムの新庄剛志監督は1番に24日のソフトバンク戦（札幌ドーム）で左右両打席アーチを含む4打数4安打3打点と活躍したアルカンタラを起用。2番に同じ外国人野手のヌニエス、4番には両リーグ打率トップの松本剛を置いた。
今月2日のオリックス戦（京セラドーム大阪）で山本と前回対戦した際には7イニングを5安打、無得点に抑えられ、試合も完封負けを喫しただけに、雪辱したいところだ。
【オリックス】
1番・一・佐野皓
2番・中・福田
3番・遊・紅林
4番・左・吉田正
5番・指・頓宮
6番・右・杉本
7番・三・宗
8番・二・安達
9番・捕・若月
先発投手・山本
1番・一・佐野皓
2番・中・福田
3番・遊・紅林
4番・左・吉田正
5番・指・頓宮
6番・右・杉本
7番・三・宗
8番・二・安達
9番・捕・若月
先発投手・山本
【日本ハム】
1番・左・アルカンタラ
2番・指・ヌニエス
3番・中・近藤
4番・右・松本剛
5番・二・石井
6番・三・野村
7番・一・浅間
8番・捕・宇佐見
9番・遊・上野
先発投手・加藤
1番・左・アルカンタラ
2番・指・ヌニエス
3番・中・近藤
4番・右・松本剛
5番・二・石井
6番・三・野村
7番・一・浅間
8番・捕・宇佐見
9番・遊・上野
先発投手・加藤
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