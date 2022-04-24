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ダルビッシュは６回１安打無失点　ドジャース戦

2022年4月24日 13時46分 (4月24日 14時06分更新)
　ドジャース戦に先発し、６回を１安打無失点と好投したパドレスのダルビッシュ＝サンディエゴ（ゲッティ＝共同）

　ドジャース戦に先発し、６回を１安打無失点と好投したパドレスのダルビッシュ＝サンディエゴ（ゲッティ＝共同）

　▽パドレス―ドジャース（２３日・サンディエゴ）
　パドレスのダルビッシュは先発で６回を１安打無失点、７三振３四球で勝敗は付かなかった。防御率は４・４３。チームは延長十回、３―２で勝った。（共同）

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