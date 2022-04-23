【日本ハムスタメン】浅間大基を一塁で初起用、初昇格のベテラン中島卓也が9番に
2022年4月23日 13時59分
◇23日 日本ハム―ソフトバンク（札幌ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は浅間大基外野手を一塁で初起用し、1番に置いた。4番は2試合連続で野村佑希内野手。23日に今季1軍初昇格したベテランの中島卓也内野手を早速9番でスタメン起用した。
【ソフトバンク】
1番・二・三森
2番・中・牧原
3番・一・中村
4番・指・グラシアル
5番・右・上林
6番・左・柳町
7番・三・ガルビス
8番・遊・今宮
9番・捕・甲斐
先発投手 田上
【日本ハム】
1番・一・浅間
2番・左・松本剛
3番・中・近藤
4番・三・野村
5番・二・石井
6番・右・万波
7番・指・今川
8番・捕・宇佐見
9番・遊・中島
先発投手 上沢
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