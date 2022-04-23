◇23日 日本ハム―ソフトバンク（札幌ドーム）

先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は浅間大基外野手を一塁で初起用し、1番に置いた。4番は2試合連続で野村佑希内野手。23日に今季1軍初昇格したベテランの中島卓也内野手を早速9番でスタメン起用した。

【ソフトバンク】

1番・二・三森

2番・中・牧原

3番・一・中村

4番・指・グラシアル

5番・右・上林

6番・左・柳町

7番・三・ガルビス

8番・遊・今宮

9番・捕・甲斐

先発投手 田上

【日本ハム】

1番・一・浅間

2番・左・松本剛

3番・中・近藤

4番・三・野村

5番・二・石井

6番・右・万波

7番・指・今川

8番・捕・宇佐見

9番・遊・中島

先発投手 上沢