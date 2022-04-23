【グランパス】河面旺成、吉田温紀が今季初スタメン ルヴァン杯清水戦
2022年4月23日 12時54分
◇23日 JリーグYBCルヴァン杯1次リーグ第5節 名古屋―清水（アイスタ）
名古屋グランパスの先発メンバーが発表され、大宮から加入したDF河面旺成（27）、U―18から昇格したMF吉田温紀（18）が今季初先発。徳島への育成型期限付き移籍から復帰したMF石田凌太郎（20）もベンチ入りした。
河面は大宮から完全移籍で加入するも、負傷の影響もあって今季ここまで試合出場なし。チームは20日のFC東京戦から中2日のこの日、メンバー7人を入れ替え。フレッシュなメンバーで、自力の1次リーグ突破をかけた試合に臨む。
両チームのメンバーは次の通り
【名古屋グランパス】
GKランゲラック
DF中谷進之介
DFチアゴ
DF河面旺成
MF吉田温紀
MF稲垣祥
MF阿部浩之
MF吉田豊
MF森下龍矢
FW金崎夢生
FW斎藤学
【清水エスパルス】
GK権田修一
DF原輝綺
DFヴァウド
DF鈴木義宜
MF松岡大起
MF白崎凌兵
MF中山克広
MF山原怜音
FW神谷優太
FW鈴木唯人
FWチアゴサンタナ
おすすめ情報