ROF-MAO(ロフマオ)の『Crack Up!!!!』(クラックアップ)が、初週5.0万枚を売り上げ、4月19日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場1位を獲得した。

1位: Crack Up!!!! / ROF-MAO

2位: 東京SNG / 香取慎吾

3位: angels / My Hair is Bad

4位: 七号線ロストボーイズ / amazarashi

5位: THE NIGHT SNAILS AND PLASTIC BOOGIE(夜行性のかたつむり達とプラスチックのブギー) / THE YELLOW MONKEY

6位: LOVE ALL SERVE ALL / 藤井風

7位: デカルチャー!!ミクスチャー!!!!! / シェリル・ランカ・ワルキューレ

8位: Just Wanna Sing / 伶

9位: LoveLive! Sunshine!! Second Solo Concert Album ~THE STORY OF FEATHER~ starring Watanabe You / 渡辺曜(斉藤朱夏)from Aqours

10位: ファンタジア / 宮川大聖

