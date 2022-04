K-1女子大会アンバサダーに就任したゆりやんレトリィバァ (C)ORICON NewS inc.

お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ、美尻トレーナーの岡部友が22日、都内で行われたK-1初となる女子大会『K-1 WORLD GP 2022 JAPAN~RING OF VENUS~』(6月25日、東京・国立代々木競技場第二体育館)の公開会見に参加。同大会のアンバサダーに就任した。

プロデューサーの中村拓己氏は、ゆりやんの起用理由について「大幅な減量に成功されて、すごく話題になった。お笑い芸人としても、2017年に『 女芸人No.1決定戦 THE W』の第1回大会で優勝して、2021年には『R-1グランプリ』でも優勝しております。今回の『RING OF VENUS』は女子大会の第1回。また『K-1』と『R-1』ということで非常に共通点、通じることがあってアンバサダーとして最適だと思いオファーさせていただいた」と説明した。

そんなゆりやんは「非常に光栄なアンバサダーとしてお呼びいただき、ありがとうございます」と笑顔。『K-1』は生で見たことはないという。「初めて見られる方と一緒に、初めての目線で『K-1』を楽しめたら」と胸を踊らせる。また、『THE W』という女性芸人だけの大会で優勝経験があるが「女性だけの大会の方が楽屋はピリついている。なので、今回の『K-1』も、どうなのかな、と。興味深いです」と独自の目線でも楽しもうとしていた。

『K-1 WORLD GP 2022 JAPAN~RING OF VENUS~』決定対戦カード(4月22日発表)

【K-1 女子フライ級/3分3R・延長1R】

真優VS芳美

【K-1 女子フライ級/3分3R・延長1R】

櫻井梨華子VS鈴木万李弥

【K-1 女子アトム級/3分3R・延長1R】

森川侑凜VS奥脇奈々

【K-1 女子ミニマム級/3分3R・延長1R】

MOE VS MARI

【K-1 女子ミニマム級/3分3R・延長1R】

美伶 VS Yuka☆

