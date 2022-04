ウエストチラリな衣装で登場したゆりやんレトリィバァ (C)ORICON NewS inc.

タレントのゆりやんレトリィバァ、美尻トレーナーの岡部友が22日、都内で行われたK-1初となる女子大会『K-1 WORLD GP 2022 JAPAN~RING OF VENUS~』(6月25日、国立代々木競技場第二体育館)の公開会見に参加。同大会のアンバサダーに就任した。

プロデューサーの中村拓己氏は、ゆりやんの起用理由について「大幅な減量に成功されて、すごく話題になった。お笑い芸人としても、2017年に『 女芸人No.1決定戦 THE W』の第1回大会で優勝して、2021年には『R-1グランプリ』でも優勝しております。今回の『RING OF VENUS』は女子大会の第1回。また『K-1』と『R-1』ということで非常に共通点、通じることがあってアンバサダーとして最適だと思いオファーさせていただいた」と説明した。

K-1は、デヴィ夫人や美川憲一など、さまざまな芸能人がラウンドガールを務めて話題となっている。ラウンドガール願望を問われるとゆりやんは「中村さんが許してくださるのなら…」と直談判。中村氏が「ぜひ! ゆりやんさんにスペシャルラウンドガールを務めていただけるなら、これほど光栄なことはない。機会があればオファーをさせていただきたい」と快諾し、まさかの展開に驚きながらもゆりやんは「できるだけ露出は控えたいと思います」と返し、笑わせていた。

『K-1 WORLD GP 2022 JAPAN~RING OF VENUS~』決定対戦カード(4月22日発表)

【K-1 女子フライ級/3分3R・延長1R】

真優VS芳美

【K-1 女子フライ級/3分3R・延長1R】

櫻井梨華子VS鈴木万李弥

【K-1 女子アトム級/3分3R・延長1R】

森川侑凜VS奥脇奈々

【K-1 女子ミニマム級/3分3R・延長1R】

MOE VS MARI

【K-1 女子ミニマム級/3分3R・延長1R】

美伶 VS Yuka☆

