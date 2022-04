『THE MATCH 2022』実行委員・榊原信行氏 (C)ORICON NewS inc.

格闘家の那須川天心と武尊が対戦するビッグイベント『THE MATCH 2022』(6月19日・東京ドーム)の出場選手と追加対戦カードの発表会見が22日、都内のホテルで開催された。

榊原信行実行委員長は「もう2ヶ月切りましたね。新緑の季節が来て、いよいよ両選手の世紀の一戦まで秒読みに入る、そんな段階」と話し、「天心、武尊戦に勝るとも劣らぬ日本格闘技史上最高のアンダーカードのラインアップが発表できることをうれしく思います」と自信を見せた。

チケットの先行抽選が行われているが「8万枚を超えるオーダーをいただいた。eプラスさんで過去始まって以来という熱をいただいています」と現状を説明。早くも超プレミアチケットとなり、関係者でも入手は困難に。「当日観戦いただける機会を手にできた方は少ない。この後、限られた枚数ですが発売のタイミングがございます。各プレイガイドでの抽選選考が4月25日の12時から、5月1日の朝10時から一般発売。この2回がチケット獲得のラストチャンス」とアピールした。

一方で榊原氏は「チケットの詐欺まがいのことが多くて。“取る取る詐欺”が横行しております。選手、関係者じゃない人まで言って回っている人がいるようで。今、お話した機会でしかチケットは取れません。くれぐれも詐欺の被害に合わないようにお気をつけていただけたら」と注意喚起していた。

破格の300万円となる最高額チケット「VVIP1列席 アリーナ1列目」の状況についても「4倍、5倍のご応募をいただいている状態です」を明かしていた。

『THE MATCH 2022』は天心VS武尊の世紀の一戦のほか、この日限りのドリームマッチを全10~15試合が予定されている。ABEMAでは大会当日を「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて完全生中継、フジテレビでも一部生中継される。

発表された対戦カードは、「鈴木真彦 VS 金子晃大」、「志朗 VS 玖村将史」、「風音 VS 黒田斗真」、「“ブラックパンサー”ベイノア VS 和島大海」、「中村寛 VS レオナ・ペタス」、「白鳥大珠 VS ゴンナパー・ウィラサクレック」、「原口健飛 VS 山崎秀晃」、「YA-MAN VS 芦澤竜誠」となっている。

