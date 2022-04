『THE MATCH 2022』YA-MAN VS 芦澤竜誠 (C)ORICON NewS inc.

格闘家の那須川天心と武尊の“世紀の一戦”が行われる格闘技イベント『THE MATCH 2022』追加対戦カード会見が22日に都内で行われ、天心のリング「RISE」と武尊のリング「K-1」の対抗戦8試合が発表された。

対抗戦は「鈴木真彦 VS 金子晃大」、「志朗 VS 玖村将史」、「風音 VS 黒田斗真」、「“ブラックパンサー”ベイノア VS 和島大海」、「中村寛 VS レオナ・ペタス」、「白鳥大珠 VS ゴンナパー・ウィラサクレック」、「原口健飛 VS 山崎秀晃」、「YA-MAN VS 芦澤竜誠」。

今月2日に開催された興行『RISE ELDORADO 2022』にて、天心のRISE卒業試合の相手として選ばれ、天心の父をセコンドに従えて接戦を繰り広げた風音や、昨年3月の『K'FESTA.4 Day.2』で武尊とフェザー級タイトルマッチをかけてファンを大いに沸かせたレオナ・ペタスほか、両団体を牽引する猛者たちが集結する。

また、YA-MANは『RISE ELDORADO 2022』でKO勝ち後に「芦澤はやめて。レベルが違う」と、格下扱いしていた芦澤と対戦することが決定した。さらに、他団体の選手の参戦することが榊原信行氏から発表された。

ルールは3分3ラウンドで、細かい部分は現在調整中とし、後日改めて発表される。また、赤コーナーと青コーナーという概念で行われないことも決定した。

『THE MATCH 2022』はこの日限りのドリームマッチを全10~15試合が予定されている。ABEMAでは大会当日を「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて完全生中継、フジテレビでも一部生中継される。

関連キーワード その他