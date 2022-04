LE SSERAFIM初ミニアルバム『FEARLESS』2番目のコンセプト公開(写真左から)カズハ、キム・チェウォン、キム・ガラム、サクラ(宮脇咲良)、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェ

元HKT48/IZ*ONEの宮脇咲良が所属する韓国の大手芸能事務所HYBE初のガールズグループで、5月2日にデビューする6人組・LE SSERAFIM(ル セラフィム)が22日、初ミニアルバム『FEARLESS』の2番目のコンセプト「Vol.2 BLUE CHYPRE」の写真を公開した。

20日に公開された最初のコンセプト「Vol.1 BLACK PETROL」ではサーキットを横切る恐れを知らない魅力を披露したが、2番目のコンセプトフォトでは人魚を連想させる衣装をまとい、神秘的な雰囲気を放つ。色とりどりの花と水に浸った圧倒的なスケールのセットの中で、完璧なビジュアルがより際立っている。

メンバーは、リーダーのKIM CHAEWON(キム・チェウォン/元IZ*ONE)、SAKURA(サクラ/宮脇咲良)、HUH YUNJIN(ホ・ユンジン)、KAZUHA(カズハ)、KIM GARAM(キム・ガラム)、HONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)の6人。

それぞれの写真では「I’ll keep everything I want. You can’t turn me into seafoam(欲しいものは全部手に入れる。それでも私を水の泡にすることはできない)」「Smother the world with my sea(私の海で世界を覆いつくす)」というメッセージも発信している。

今後、25日に初ミニアルバム『FEARLESS』のトラックリストを公開。27日にハイライトメドレー、29日に最初のミュージックビデオティーザー、5月1日に2番目のミュージックビデオティーザーを順次公開し、5月2日午後6時にデビュー。同日午後8時にオン・オフラインファンショーケースを開催する。

関連キーワード エンタメ総合