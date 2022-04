『ピースコンバット増刊 GLITTER vol.4 2022』表紙を飾る神木隆之介&柴咲コウ&松村北斗&玉城ティナ

俳優の神木隆之介、柴咲コウ、松村北斗(SixTONES)、玉城ティナら、映画『ホリック xxxHOLiC』の主要キャストが5月6日発売の『GLITTER』Vol.4(G-Vision Partners刊)表紙を飾る。

今号のテーマは『Transformers! NEW OLD/NEW ME!! ~変化変容で新しい自分へ~』。表紙&巻頭特集では、『Actors transforming into any colors~何色にでも染まれる生き方~』と題し4人による撮り下ろし&インタビューを敢行している。

撮影は今作でも監督を務める蜷川実花氏。同誌と映画の世界観を融合させた、幻想的かつ色彩美が俳優たちを際立たせるポートレートに仕上がった。インタビューでは、変わり続けることを求められる役者業についてや、それぞれのターニングポイント通して気づく、自身のあり方についても聞いている。圧巻の4ショット、ソロショットも多数掲載する。

このほか、宮沢りえ、市川染五郎のファッション企画、松坂桃李のロングインタビュー、山田優×RYOKI(BE:FIRST)や美容クリエイター・GYUTAE氏のメイク企画なども特集されている。

