▽アストロズ―エンゼルス（２０日・ヒューストン）

エンゼルスの大谷は「１番・投手兼指名打者」で出場し、投手では６回を１安打無失点、１２三振１四球で今季初勝利（２敗）を挙げた。防御率は４・４０。試合は６―０。

打者では４打数２安打２打点、１得点だった。内容は四球、左越え二塁打（打点２）、三直、投手内野安打、左飛で打率は２割３分６厘。（共同）

