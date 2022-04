V6『LIVE TOUR V6 groove』(エイベックス・トラックス/2022年4月13日発売)

V6の最新ライブ映像作品『LIVE TOUR V6 groove』(ライブ ツアー ブイシックス グルーブ)が、2022年4月21日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得した。

それぞれの初週売上は、DVD:2.9万枚(29,281枚)、Blu-ray Disc(以下BD):9.2万枚(92,494枚)。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」では、前作『For the 25th anniversary』の8.0万枚を超える、合計売上:12.2万枚(121,775枚)で、こちらも初登場1位となり、通算3作目【※1】の「映像3部門」同時1位獲得となった。

本作は、昨年2021年11月1日に解散したV6のラストツアー『LIVE TOUR V6 groove』を収めた映像作品。幕張メッセ 幕張イベントホールで行われたファイナル公演(11月1日開催)の模様が収録されている。デビューシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」や、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した人気楽曲「MADE IN JAPAN」「愛なんだ」【※2】の他、今回のツアーのために制作され、ファンへの思いを歌った「目を閉じれば」が披露された。

【※1】映像3部門同時1位を獲得した作品:『V6 LIVE TOUR 2015 -SINCE 1995~FOREVER-』(2016/2/29付)、『For the 25th anniversary』(2021/3/1付)

【※2】「MADE IN JAPAN」(「大丈夫」との両A面シングル)は、1996/2/26付で「オリコン週間シングルランキング」1位、「愛なんだ」(「LOOKIN’ FOR MY DREAM」との両A面シングル)は、1997/2/3付で「オリコン週間シングルランキング」1位

■V6に関する主な記録(2022/4/25付現在)

・シングル総売上枚数:1040.8万枚

・アルバム総売上枚数:416.5万枚

・シングル+アルバム総売上枚数:1457.3万枚

・「デビューからのシングルTOP10入り連続年数」(各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠)記録が歴代1位(27年)

・「シングル連続TOP10入り獲得作品数」記録が歴代5位(53作)

・「オリコン週間シングルランキング」1位獲得作品…33作品

■V6作品 シングル累積売上TOP6(2022/4/25付現在)

1位:「愛なんだ/LOOKIN’ FOR MY DREAM」(V6/Coming Century)58.5万枚(1997年1月20日発売)、2位「MUSIC FOR THE PEOPLE」(V6/Coming Century)52.8万枚(1995年11月1日発売)、3位:「WAになっておどろう/WHAT’S COOL」(V6/Coming Century)52.3万枚(1997年7月9日発売)、4位:「MADE IN JAPAN/大丈夫」(V6/Coming Century)45.9万枚(1996年2月14日発売)、5位:「over/EASY SHOW TIME」(V6)45.3万枚(1998年11月11日発売)、6位:「TAKE ME HIGHER/スキさ すっきゃねん」(V6/Coming Century)38.2万枚(1996年9月16日発売)

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2022/4/25付:集計期間:2022年4月11日~4月17日)>

