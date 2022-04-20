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新庄剛志ビッグボス、高卒4年目・田宮裕涼捕手を初スタメンに 1番に松本剛、4番は近藤【日本ハム】

2022年4月20日 17時43分

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日本ハム・新庄監督

日本ハム・新庄監督

◇20日　楽天―日本ハム（楽天生命パーク）
　4連勝を狙う日本ハムの新庄剛志監督は1番に打率リーグトップの松本剛外野手を、4番に近藤健介外野手を置いた。19日の楽天戦で本塁打を放った宇佐見真吾捕手は控え。代わって高卒4年目の田宮裕涼捕手を初めてスタメン起用した。
【日本ハム】
1番・左・松本剛
2番・右・浅間
3番・三・野村
4番・中・近藤
5番・一・渡辺
6番・遊・石井
7番・指・今川
8番・二・アルカンタラ
9番・捕・田宮
先発投手　ポンセ
【楽天】
1番・左・西川
2番・一・鈴木
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・指・マルモレホス
6番・三・渡辺佳
7番・遊・山崎剛
8番・中・辰己
9番・捕・炭谷
先発投手　岸
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