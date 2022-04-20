新庄剛志ビッグボス、高卒4年目・田宮裕涼捕手を初スタメンに 1番に松本剛、4番は近藤【日本ハム】
2022年4月20日 17時43分
◇20日 楽天―日本ハム（楽天生命パーク）
4連勝を狙う日本ハムの新庄剛志監督は1番に打率リーグトップの松本剛外野手を、4番に近藤健介外野手を置いた。19日の楽天戦で本塁打を放った宇佐見真吾捕手は控え。代わって高卒4年目の田宮裕涼捕手を初めてスタメン起用した。
【日本ハム】
1番・左・松本剛
2番・右・浅間
3番・三・野村
4番・中・近藤
5番・一・渡辺
6番・遊・石井
7番・指・今川
8番・二・アルカンタラ
9番・捕・田宮
先発投手 ポンセ
1番・左・松本剛
2番・右・浅間
3番・三・野村
4番・中・近藤
5番・一・渡辺
6番・遊・石井
7番・指・今川
8番・二・アルカンタラ
9番・捕・田宮
先発投手 ポンセ
【楽天】
1番・左・西川
2番・一・鈴木
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・指・マルモレホス
6番・三・渡辺佳
7番・遊・山崎剛
8番・中・辰己
9番・捕・炭谷
先発投手 岸
1番・左・西川
2番・一・鈴木
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・指・マルモレホス
6番・三・渡辺佳
7番・遊・山崎剛
8番・中・辰己
9番・捕・炭谷
先発投手 岸
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