LGエレクトロニクス・ジャパンは19日、都内で『The better life for you deserve ~新時代におけるLGからの新しい提案~』と題した新商品発表会を開き、モバイルノートパソコン『LG gram』2022年モデルなどをお披露目した。5月下旬より発売する。

『LG gram』シリーズは、2016年に日本で発売され、軽量&スリムなデザインに耐久性と長時間駆動、高性能を兼ね合わせる。2022年モデルは、17インチ・16インチ・14インチの3サイズ、カラーはオブシディアンブラック、チャコールグレー、スノーホワイトの3色を展開。テレワークなど多様化するニーズに応える機能を搭載する。

14インチモデルでは、999グラムと軽量でありながら、最大26時間駆動の長時間バッテリーを採用。16、17インチでも、大画面でありながら、軽さに加えて1日なら充電を必要としない長時間駆動を実現した。また、各種マグネシウム合金を使用したフルメタルボディを採用し、米国国防総省制定の耐久試験を7項目クリアした頑丈さを誇る。

性能面では、4個のPコアと8個のEコアで、計12個のコアを実装する新しいアーキテクチャを採用し、CPUに「第12世代インテルCoreプロセッサー」を搭載。メモリもデュアルチャネルの「LPDDR5 5200MHz」、ストレージは「Gen4 NVMe SSD」とした。

また、反射の少ないノングレア仕様のIPS液晶ディスプレイにより画面が見やすくなり、輝度の低さも改善して鮮明な画質を実現。ウェブカメラもフルHDに強化したほか、ノイズキャンセリングに対応したマイクも搭載し、ウェブ会議が増えた時代に合わせた。

発表会ではこのほか、アームスタンド式で画面 位置を自在に調整できる、画面比率16:18の27.6インチモニター『28MQ780-B』などが披露された。

