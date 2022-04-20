BUMP OF CHICKEN「クロノスタシス」初登場1位 劇場版“コナン”主題歌【オリコンランキング】
2022年4月20日 04時00分 (4月20日 05時05分更新)
BUMP OF CHICKEN「クロノスタシス」が、初週DL数3.3万DL（33,128DL）で、4月20日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得した。
BUMP OF CHICKENの同ランキングでの1位獲得は、「アカシア」（2020/10/19付）【※】以来となる通算7作目。なお本楽曲は、劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』の主題歌となっている。
【※】BUMP OF CHICKEN「アカシア」は2020/10/12付~10/19付で「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」2週連続1位
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2022/4/25付：2022年4月11日～4月17日）＞
＜クレジット：オリコン調べ（2022/4/25付：2022年4月11日～4月17日）＞
【動画】18日午前0時プレミア公開 BUMP新曲 「クロノスタシス」MV
BUMP OF CHICKEN新曲が劇場版『名探偵コナン』主題歌 キャラ総登場の予告映像解禁
白石麻衣、初声優でロシア語挑戦 劇場版『コナン』でクールな金髪美女役
【紅白】BUMP OF CHICKEN「天体観測」「なないろ」SPメドレー披露 『おかえりモネ』キャストも再集結
ポケモン×BUMPのMV話題 キャラ集結に絶賛の声「最高すぎる」「エモい」
BUMP OF CHICKEN新曲が劇場版『名探偵コナン』主題歌 キャラ総登場の予告映像解禁
白石麻衣、初声優でロシア語挑戦 劇場版『コナン』でクールな金髪美女役
【紅白】BUMP OF CHICKEN「天体観測」「なないろ」SPメドレー披露 『おかえりモネ』キャストも再集結
ポケモン×BUMPのMV話題 キャラ集結に絶賛の声「最高すぎる」「エモい」
おすすめ情報