【日本ハム】新庄監督、渡辺諒を４番初起用 松本剛は「３番・左翼」でスタメン復帰
2022年4月19日 17時47分
◇19日 楽天―日本ハム（楽天生命パーク）
先発メンバーが次の通り発表された。今季初の３連勝を狙う日本ハムの新庄剛志監督は４番に渡辺諒内野手を初めて起用。新型コロナウイルスの影響で大事を取って17日のロッテ戦を欠場した松本剛外野手は、３番でスタメン復帰する。
【日本ハム】
１番・三・野村
２番・中・近藤
３番・左・松本剛
４番・一・渡辺
５番・二・石井
６番・指・ヌニエス
７番・右・万波
８番・捕・宇佐見
９番・遊・上野
先発投手・加藤
１番・三・野村
２番・中・近藤
３番・左・松本剛
４番・一・渡辺
５番・二・石井
６番・指・ヌニエス
７番・右・万波
８番・捕・宇佐見
９番・遊・上野
先発投手・加藤
【楽天】
１番・左・西川
２番・遊・山崎剛
３番・二・浅村
４番・右・島内
５番・一・鈴木
６番・指・マルモレホス
７番・三・渡辺佳
８番・中・辰己
９番・捕・炭谷
先発投手・田中
１番・左・西川
２番・遊・山崎剛
３番・二・浅村
４番・右・島内
５番・一・鈴木
６番・指・マルモレホス
７番・三・渡辺佳
８番・中・辰己
９番・捕・炭谷
先発投手・田中
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