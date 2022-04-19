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【日本ハム】新庄監督、渡辺諒を４番初起用　松本剛は「３番・左翼」でスタメン復帰

2022年4月19日 17時47分

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日本ハム・渡辺

日本ハム・渡辺

◇19日　楽天―日本ハム（楽天生命パーク）
　先発メンバーが次の通り発表された。今季初の３連勝を狙う日本ハムの新庄剛志監督は４番に渡辺諒内野手を初めて起用。新型コロナウイルスの影響で大事を取って17日のロッテ戦を欠場した松本剛外野手は、３番でスタメン復帰する。
【日本ハム】
１番・三・野村
２番・中・近藤
３番・左・松本剛
４番・一・渡辺
５番・二・石井
６番・指・ヌニエス
７番・右・万波
８番・捕・宇佐見
９番・遊・上野
先発投手・加藤
【楽天】
１番・左・西川
２番・遊・山崎剛
３番・二・浅村
４番・右・島内
５番・一・鈴木
６番・指・マルモレホス
７番・三・渡辺佳
８番・中・辰己
９番・捕・炭谷
先発投手・田中
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