歌手のBENI(36)が18日、自身のインスタグラムを更新。息子(1)との2ショットを公開した。

「came to say hi cause I missed ya NY 3年ぶりのニューヨーク」というコメントとともに、息子を抱っこしながらニューヨークの街を歩く様子や、ワイングラスを手に持ち微笑む写真などを披露。現地でのリラックスした姿をとらえており、「騒がしくて暖かくて美味しくて泣ける」と喜びをつづった。

この投稿にファンから「可愛すぎます!」「息子くん大きくなりましたね NY楽しんでください」「お子さん目がクリッとして可愛いね」「超超超~お洒落」などの声が寄せられている。

BENIは、2020年9月に一般男性との結婚と妊娠を発表。21年1月に第1子となる男児出産を報告した。

