ニッポン放送では、BTSの魅力に迫る特別番組『BTSマイ・ベスト・リクエスト』を18日に放送(後6:00)。3時間50分の生放送で、ARMY(=BTSファン)にもおなじみの古家正亨がパーソナリティー、ひろたみゆ紀がアシスタントを務めた。

昨年12月と今年1月に放送され、多くのリスナーから大反響のあった同タイトルの特別番組の第3弾で、今回は一夜限りの放送となった。

番組は、古家が「この曲しかないですよね。ベガスの感動と興奮をそのままに!」と紹介し、リスナーからのリクエスト曲「ON」からスタート。続いて古家はオープニングトークで、前日に米・ラスベガスで行われたライブについて「あまりにもすごかった」と興奮気味に感想を語った。

今回の特番では、1月の特番でドランクドラゴン・塚地武雅、古家正亨、宮崎美穂、磯野貴理子、トレンディエンジェル・斎藤司の5人(※出演順)で完成させた夢のライブセットリスト25曲をすべてオンエアするほか、リスナーからのリクエスト曲を次々とオンエア。BTSの楽曲だけがかかる特別な時間に古家は「きょうは(ライブの)後夜祭的な位置づけで、3時間50分、BTSの世界で盛り上がっていただきたいと思います」とARMYに呼びかけた。

夢のライブセットリストは塚地の選んだ5曲からスタートし、古家も「塚地さんの選曲最高だよね」と改めて絶賛。続けて、古家の選んだ5曲「Coffee」「Hold Me Tight」「Butterfly prologue mix」「Lost」「Telepathy」がオンエアされると「久々に自分の選曲を聴いて、改めて防弾少年団から世界のBTSへと移り変わっていくさまみたいなものを感じた。このあと一気に世界を翔けめぐるBTSの活躍を感じるいい選曲だなぁ」としみじみと語っていた。ツイッターでは「古家さんのセトリ最高!」「ARMYたちの気持ちがわかってる」「ライブに行きたい」などの感想が数多く見られた。

その後も、リスナーからのリクエスト曲を挟みながら、宮崎、磯野、斎藤のセットリストを次々とオンエア。そして、最後、番組を聴いているARMYのリクエスト曲の中から「We are Bulletproof: the Eternal」がオンエアされ、世界で活躍するBTS、彼らの音楽だけをかける3時間50分に及んだ生放送は幕を閉じた。番組の第4弾の放送が6月中旬に行われることも決定。詳細は、同局の公式ツイッターなどで伝えられる。

番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。

■『BTSマイ・ベスト・リクエスト』オンエアリスト

M1. ON

M2. Embarrassed

M3. Love Maze

M4. 死んでも君だよ

★塚地武雅セレクト

M5. Dope

M6. DNA

M7. I’m Fine

M8. So What

M9. 00:00(Zero O’Clock)

★古家正亨セレクト

M10. Coffee

M11. Hold Me Tight

M12. Butterfly prologue mix

M13. Lost

M14. Telepathy

M15. Lights

M16. 24/7 heaven

M17. Spring Day

★宮崎美穂セレクト

M18. My Time

M19. Friends

M20. Epiphany

M21. Trivia 轉 : Seesaw

M22. UGH!

★磯野貴理子セレクト

M23. Dynamite

M24. IDOL

M25. FAKE LOVE

M26. Boy With Luv(feat. Halsey)

M27. Black Swan

M28. Blue & Gray

M29. Yours

M30. Premission to Dance

M31. Heart Beat

★斎藤司セレクト

M32. Whalien 52

M33. Anpanman

M34. RUN

M35. Outro : Wings

M36. Answer : Love Myself

M37. We are Bulletproof : the Eternal

関連キーワード エンタメ総合